Pak javë para votimit në Izrael, sondazhi nxjerr Eisenkot përpara Netanyahut

Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij, Gadi Eisenkot, në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit.
Sipas anketës së publikuar nga e përditshmja izraelite Maariv, 48% e të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahun në një përballje të drejtpërdrejtë.
Edhe ish-kryeministri Naftali Bennett rezulton përpara Netanyahut në një skenar tjetër, me 44% kundrejt 41%. Nga ana tjetër, Netanyahu del përpara vetëm ndaj Avigdor Liebermanit, me 42% ndaj 38%.
Sondazhi u realizua nga Lazar Research dhe Panel4All më 16 dhe 17 shtator me 4.089 të anketuar. Marzhi i gabimit është 4 pikë përqindjeje.
Anketa tregon gjithashtu se, nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, koalicioni qeverisës i drejtuar nga Netanyahu do të siguronte 50 vende në Knesset, ndërsa blloku opozitar 54. Partitë arabe projektohen me 12 mandate, ndërsa partia Reservists-Economic me katër.
Kjo do të thotë se asnjë prej dy blloqeve nuk do të arrinte shumicën prej 61 deputetësh që nevojitet për të formuar qeverinë në parlamentin izraelit me 120 vende.
Në nivel partish, Yashar, e drejtuar nga Eisenkot, renditet e para me 23 mandate të projektuara, ndërsa Likud i Netanyahut parashikohet të marrë 18. Partia Together e Naftali Bennettit projektohet me 13 mandate, ndërsa Demokratët e Yair Golan dhe Yisrael Beiteinu e Avigdor Liebermanit me nga nëntë mandate secila.
Sipas sondazhit, në garën zgjedhore janë regjistruar 38 lista, por vetëm 13 prej tyre pritet të kalojnë pragun elektoral dhe të sigurojnë vende në Knesset.
Zgjedhjet e përgjithshme në Izrael janë planifikuar të mbahen më 27 tetor. Benjamin Netanyahu drejton qeverinë aktuale që nga fundi i dhjetorit 2022.