Pakistan, 41 “terroristë” të vrarë në 2 operacione të ndara ushtarake në jugperëndim të vendit

Ushtria e Pakistanit ka bërë të ditur se të paktën 41 militantë u vranë në dy operacione të ndara të sigurisë në provincën jugperëndimore Balochistan, transmeton Anadolu.
Krahu mediatik i ushtrisë ISPR (Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun e Forcave të Armatosura) njoftoi se operacionet u kryen dje në rrethet Harnai dhe Panjgur, pas raporteve të inteligjencës lidhur me praninë e militantëve.
Në operacionin e parë, të zhvilluar në periferi të rrethit Harnai, 30 militantë u vranë gjatë një shkëmbimi intensiv zjarri, ndërsa 11 militantë të tjerë u vranë në një operacion tjetër në rrethin Panjgur.
ISPR tha se forcat e sigurisë gjithashtu sekuestruan një sasi të madhe armësh, municionesh dhe eksplozivësh nga militantët.
Sipas raportit, përveç armëve dhe municioneve, nga terroristët e vrarë u gjetën edhe para të grabitura nga një bankë në Panjgur më 15 dhjetor të vitit 2025. Thuhet se ata më parë gjithashtu kanë qenë të përfshirë në një sërë aktivitetesh terroriste.
Sipas të dhënave të ISPR-së, gjithsej 79 militantë janë vrarë në gjashtë operacione të ndryshme të kryera këtë muaj në provincat Khyber Pakhtunkhwa dhe Balochistan.
Pakistani ka dëshmuar një rritje të re të dhunës militante vitet e fundit, veçanërisht në rajonet perëndimore dhe jugperëndimore të vendit.