Pakistan, gjykata ndërpret “operacionin policor” kundër ish-kryeministrit Imran Khan

Gjykata në Pakistan urdhëroi sot ndërprerjen e operacionit policor për arrestimin e ish-kryeministrit Imran Khan, raporton Anadolu.

Pasi dëgjoi peticionin e paraqitur nga udhëheqësi i Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Fawad Chaudhry, gjykatësi i Gjykatës së Lartë të Lahores urdhëroi policinë të mos arrestonte Khan-in deri të enjten në mëngjes.

Peticioni u depozitua, duke iu lutur gjykatës që të urdhërojë policinë të ndalojë “mizoritë” para Zaman Park, rezidenca e Khan-it në qytetin veriperëndimor Lahore.

Lehtësimi për ish-kryeministrin vjen pas një operacioni policor dhe paraushtarak Ranger për të arrestuar Khan-in që prej pasdites të së martës, i cili rezultoi në përleshje midis mbështetësve të PTI-së dhe forcave qeveritare.

Më herët, qindra policë të mbështetur nga topa uji dhe transportues të blinduar, rrethuan rezidencën e Khan-it në një lagje të pasur në Lahore gjatë 24 orëve të fundit për ta arrestuar atë me urdhër të gjykatës.

Megjithatë, ata nuk kanë arritur të ekzekutojnë urdhër-arrestin e lëshuar në fillim të kësaj jave nga gjykata e qarkut të Islamabadit në rastin lidhur me blerjet dhe shitjet e supozuara të paligjshme të dhuratave që kishte pranuar nga personalitete të huaja gjatë kohës sa ishte në pushtet, mes një rezistence të ashpër nga mbështetësit e tij.

Pamjet e shfaqura në shumë transmetues lokalë treguan aktivistë me shkopinj nga partia PTI e Khanit që gjuanin me gurë policinë. Për t’i mbajtur ata, shumë prej tyre përdorën llastiqe për të shënjestruar policinë, e cila u përgjigj me gaz lotsjellës dhe topa uji.

Re tymi u ngritën lart nëpër rrugët e mbushura me gurë ndërsa protestuesit u mblodhën në rrugët aty pranë pasi policia hodhi gaz lotsjellës.

Pas përleshjeve të ashpra me protestuesit, policia dhe njësitet paraushtarake Rangers morën kontrollin e hyrjes së rezidencës së Khan-it, raportoi transmetuesi lokal “Geo News”.

Mbi 60 policë dhe 8 civilë, sipas policisë së Lahores, u dërguan në dy spitalet qeveritare të martën. PTI, nga ana tjetër, pohoi se dhjetëra mbështetës të saj janë plagosur dhe arrestuar nga policia.

Qeveria ka shpallur tashmë gjendje emergjente në spitalet e Lahores, pasi ekziston mundësia e përplasjeve të reja.

Një ekip i përbashkët i Policisë Metropolitane të Islamabadit dhe Lahores arriti në rezidencën e ish-kryeministrit një ditë pasi gjykata e qarkut ripërtëriu të hënën urdhrin e arrestit pasi ai nuk u paraqit para gjykatës pavarësisht udhëzimeve nga Gjykata e Lartë e Islamabadit në rastin lidhur me prokurimin dhe shitjen e paligjshme të dhuratave që iu bënë nga zyrtarë të huaj gjatë kohës sa ishte në pushtet.

Fillimisht, urdhri u lëshua në shkurt, por Gjykata e Lartë e Islamabadit e pezulloi atë javën e kaluar dhe urdhëroi Khan-in të paraqitej para gjykatës më 13 mars.

Më herët, më 5 shkurt, policia nuk arriti ta arrestonte Khan-in për shkak të kundërshtimit të mbështetësve të tij.

– “Synim i qartë për të më vrarë”

Ish-kryeministri Khan, i cili ka anashkaluar disa herë seancat gjyqësore, ka akuzuar qeverinë për komplot për ta “rrëmbyer dhe vrarë” atë nën maskën e operacionit të vazhdueshëm të sigurisë në rezidencën e tij.

“Është e qartë se pretendimet e arrestimit janë thjesht dramë, sepse qëllimi i vërtetë është rrëmbimi dhe vrasja ime. Nga gazi lotsjellës dhe topat e ujit, ata tani po përdorin të shtënat e drejtpërdrejta”, tha ai sot në një postim në Twitter, që përmbante një imazh të rasteve të plumbave të shkrepura të cilat, sipas tij, janë gjuajtur nga policia.

“Kam nënshkruar një garanci mbrëmjen e kaluar, por DIG (zëvendës inspektori i përgjithshëm i policisë) nuk pranoi as ta shqyrtonte atë. Nuk ka dyshim për qëllimin e tyre keqbërës”, pretendoi ai.

Inspektori i përgjithshëm i provincës verilindore të Punjabit, kryeqyteti i së cilës është Lahore, u tha gazetarëve se policia që ka shkuar për ta rrethuar rezidencën e Khan-it është e pajisur vetëm me mburoja, helmeta dhe shkopinj për të shmangur viktimat.

“U bëj thirrje të rinjve që të mos bëhen pengesë në rrugën e ligjit. Përndryshe ligji do të bëjë të veten”, paralajmëroi ai protestuesit.

Khan, i vetmi kryeministër i vendit që u rrëzua në një mocion mosbesim në historinë politike 75-vjeçare të vendit, po përballet me një mori akuzash që variojnë nga terrorizmi deri te tentativa për vrasje dhe pastrim parash.

Shumica e rasteve, të cilat Khan i quan një “mashtrim”, u depozituan pas rrëzimit të tij.

Khan, 70-vjeç, thotë se është përmbysur nga një komplot i mbështetur nga SHBA-ja, pretendime që qeveria aktuale e koalicionit në Islamabad dhe Washington i ka hedhur poshtë.

Rangers firing straight into unarmed citizens at Zaman Park as if they are attacking an enemy force on the battlefield. pic.twitter.com/dK8mlLHA4Y

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 15, 2023