Pakistan – Mbi 50 viktima pas shirave musonikë

Më shumë se 50 persona kanë humbur jetën në Pakistan për shkak të shirave të dendur të musonit.

Shumica e vdekjeve, 30, u raportuan nga provinca më e populluar e Punjabit, deklaroi zëdhënësi i Autoritetit Kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive (NDMA).

Në provincën veriperëndimore të Khyber Pakhtunkhwa, të paktën tetë fëmijë kanë vdekur nga një rrëshqitje masive e dheut, ndërsa 87 të tjerë kanë mbetur të plagosur nga shembja e kulmeve dhe mureve të shkaktuara nga reshjet.

Më shumë se 1700 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 33 milionë janë prekur nga përmbytjet shkatërruese të shkaktuara nga shirat e parregullt të musonit të vitit të kaluar. /atsh

💡🇵🇰At least seven people have died in the Lahore metropolitan area, which was hit by heavy rain that flooded.

The collapse of the roofs of houses, floods and electric shocks as a result of power line failures led to the death of residents.#Pakistan #floods #PakistanEconomy pic.twitter.com/ceCKhiDKC6

— __kaput__ (@__kaput__) July 5, 2023