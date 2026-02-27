Pakistani: 12 ushtarë të vrarë në përleshjet kufitare me Afganistanin

Pakistani tha të premten se 12 ushtarët e tij u vranë dhe 27 të tjerë u plagosën në përleshjet kufitare me forcat afgane, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një konference për shtyp, zëdhënësi i ushtrisë, gjenerallejtënant Ahmed Sharif Chaudhry, tha se një ushtar është i zhdukur.
Ai pretendoi se rreth 274 “operativë dhe terroristë të regjimit taleban afgan” u vranë dhe rreth 400 të tjerë u plagosën në përleshjet dhe sulmet ajrore “të koordinuara” nga Forcat Ajrore të Pakistanit në provincat Kabul, Kandahar dhe Paktia, të cilat “u siguruan që asnjë civil të mos ishte në shënjestër”.
Sulmet ajrore, shtoi ai, kishin në shënjestër selitë e korpusit, batalionit dhe sektorit, si dhe bazat e municionit dhe logjistikës së forcave afgane.
Chaudhry tha se pala afgane hapi zjarr dhe bastisje fizike në 15 sektorë në 53 vende përgjatë kufirit Pakistan-Afganistan, duke pretenduar se “73 pika afgane përgjatë kufirit u shkatërruan, ndërsa 18 të tjera u kapën”.
Ai shtoi se rreth 115 tanke dhe automjete të forcave afgane u shkatërruan gjithashtu.
Pakistani “veproi në vetëmbrojtje”, theksoi Chaudhry.
Duke iu drejtuar qeverisë afgane, ai i kërkoi Kabulit të bënte një “zgjedhje të qartë” midis shtetit pakistanez dhe organizatave terroriste.
Më parë, Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se të paktën tetë ushtarë afganë u vranë të enjten në përleshjet kufitare, ndërsa Kabuli gjithashtu pretendoi se 55 ushtarë pakistanezë u vranë.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve nga të dyja palët është sfidues për shkak të përleshjeve të vazhdueshme.
Pakistani dhe Afganistani janë përfshirë në përleshje të ashpra që nga nata e së enjtes.
Të paktën 24 persona u vranë, përfshirë katër civilë, 12 ushtarë pakistanezë dhe tetë trupa afgane përtej kufirit.
Kabuli njoftoi të enjten se nisi sulme kufitare kundër Pakistanit për shkak të sulmeve ajrore të dielën nga Islamabadi brenda Afganistanit, të cilat lanë shumë të vdekur. Pakistani u përgjigj me zjarr të rëndë dhe sulme të reja ajrore në provincat Kabul, Kandahar dhe Paktia të premten herët.
Ndërkohë, Pakistani ka vendosur një ndalim të menjëhershëm në të gjithë vendin për të gjitha operacionet me dronë, duke përmendur një mjedis të shtuar sigurie dhe operacione të vazhdueshme kundër terrorizmit, sipas transmetuesit privat pakistanez Dunya News.