Pakistani dëboi më shumë se 660 mijë refugjatë afganë këtë vit

Pakistani e ka bërë të pamundur jetesën për 2.8 milionë refugjatët afganë që kanë jetuar aty për dekada.
Nën pretekstin e luftës kundër terrorizmit, Islamabad po ndjek një politikë të ashpër të dëbimeve masive, duke dëbuar më shumë se 660 mijë refugjatë që nga fillimi i vitit 2025, siç raporton FRANCE 24.
Autoritetet pakistaneze akuzojnë talibanët, se gjejnë strehë në Afganistan, nga ku planifikojnë dhe kryejnë sulme kundër forcave të sigurisë.
Përballë një rritjeje rekord të sulmeve, marrëdhëniet midis Kabulit dhe Islamabadit janë acaruar ndjeshëm, duke çuar në përplasje të dhunshme përgjatë kufirit.
Konflikti u ndal pasi palët ranë dakord për një armëpushim më 19 tetor.
Që nga atëherë, goditja ndaj refugjatëve është intensifikuar: lagje të tëra janë evakuuar, kampe refugjatësh janë urdhëruar të mbyllen dhe është krijuar një sistem i ri në provincën më të madhe të vendit, Punjab, ku qytetarët mund të raportojnë praninë e “emigrantëve të paligjshëm”.
Afganët kanë përjetuar më shumë se 40 vite konflikte, katastrofa natyrore, varfëri kronike, pasiguri ushqimore, pandeminë COVID-19 dhe, së fundmi, një ndryshim të pushtetit qeveritar. Ngjarjet që çuan deri te marrja e Kabulit nga Talibanët në gusht 2021 intensifikuan paqëndrueshmërinë dhe dhunën në vend, duke shkaktuar edhe më shumë vuajtje njerëzore dhe shpërngulje.
Në shkallë globale, 10.3 milionë afganë mbeten të zhvendosur brenda vendit ose në vendet fqinje për shkak të konflikteve, dhunës dhe varfërisë. Edhe pse luftimet aktive kanë ndaluar kryesisht pas marrjes së pushtetit nga Talibanët, varfëria dhe uria mbeten të përhapura, ndërsa infrastruktura dhe shërbimet janë të pamjaftueshme.
Refugjatët afganë përbëjnë një nga popullatat më të mëdha të zhvendosura në botë. Sipas raportit të UNHCR Global Trends 2024, deri në fund të vitit 2024, numri i refugjatëve afganë në mbarë botën është ulur me 10%, duke arritur 5.8 milionë, si pasojë e rikthimeve në Afganistan nga Irani dhe Pakistani.
Irani dhe Pakistani janë dy vendet pritëse më të mëdha të refugjatëve afganë. Irani pret të paktën 3.5 milionë refugjatë, ndërsa Pakistani 1.6 milionë.
Më shumë se 3 milionë afganë janë rikthyer në Afganistan që nga shtatori i vitit 2023. Vetëm në vitin 2025, vlerësohet se 2.5 milionë afganë janë rikthyer ose janë detyruar të rikthehen nga vendet fqinje.