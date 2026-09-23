Pakistani emëron gjeneralin në pension si sekretarin e parë të përgjithshëm të Paktit të Mekës

Pakistani emëroi sot gjenerallejtënant në pension Nauman Mahmood si sekretarin e parë të përgjithshëm të paktit të mbrojtjes së Mekës, një marrëveshje trepalëshe midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit, transmeton Anadolu.
Mahmood do të drejtojë Sekretariatin e Përgjithshëm të aleancës në Riad, tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Ai drejtoi Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare të Ushtrisë në Islamabad nga nëntori 2021 deri në prill 2023. Mahmood u emërua në Ushtrinë e Pakistanit në 1987 dhe doli në pension në 2023.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif nënshkruan Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës në gusht.
Marrëveshja synon të promovojë sigurinë, paqen, stabilitetin dhe prosperitetin duke forcuar parandalimin kolektiv.
Marrëveshja parashikon që një sulm kundër cilitdo prej shteteve nënshkruese do të konsiderohet si sulm kundër të gjitha palëve.