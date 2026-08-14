Pakistani i kërkon SHBA-së të zbatojë Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit

Pakistani i bëri thirrje SHBA-së që të zbatojë Memorandumin e Mirëkuptimit (MoU) të Islamabadit në mënyrë të plotë dhe në frymën e tij, me qëllim për t’i dhënë fund tensioneve në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Gjatë një takimi me të ngarkuarën me punë të SHBA-së në Islamabad, Natalie A. Baker, ministri i Jashtëm pakistanez Ishaq Dar i tha asaj se zbatimi i plotë i memorandumit është “e vetmja rrugë përpara” për adresimin e çështjeve rajonale përmes dialogut dhe diplomacisë, njoftoi Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Ai ka rikonfirmuar gjithashtu përkushtimin e Pakistanit ndaj paqes dhe sigurisë rajonale. Baker dhe Dar kanë diskutuar gjithashtu marrëdhëniet Pakistan-SHBA dhe zhvillimet e fundit rajonale.
Nga ana e saj, Baker ka vlerësuar rolin konstruktiv të Pakistanit në promovimin e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe ka përcjellë urimet me rastin e Ditës së Pavarësisë.
Dar ka zhvilluar gjithashtu bisedime me komisioneren e lartë britanike në Pakistan, Jane Marriott, ku kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe, kontaktet e nivelit të lartë si dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.
Ai ka theksuar se memorandumi i mirëkuptimit duhet të zbatohet plotësisht dhe ka rikonfirmuar qëndrimin e Pakistanit se dialogu dhe diplomacia mbeten të vetmet mjete të zbatueshme për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura.
SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një armëpushim të ndërmjetësuar nga Pakistani në prill dhe më vonë, më 17 qershor, nënshkruan një memorandum mirëkuptimi, duke nisur negociatat drejt një marrëveshjeje përfundimtare.
Megjithatë, bisedimet më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me garancitë e sigurisë dhe lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, një prej rrugëve më strategjike në botë për furnizimet globale me energji dhe tregtinë.
Nga 8 deri më 24 korrik, SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen sulme ushtarake, ku Washingtoni ndërmori sulme ndaj objektivave brenda Iranit ndërsa Teherani iu përgjigj duke goditur ato që i përshkroi si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende arabe, përfshirë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin.