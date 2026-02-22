Pakistani kryen sulme ajrore ndaj objektivave ‘terroriste’ në Afganistan

Pakistani ka njoftuar se ka kryer sulme ajrore përgjatë kufirit me Afganistanin, duke goditur objektiva që i cilëson si baza terroriste, pas një vale sulmesh të fundit brenda territorit të tij.
Sipas Ministrisë së Informacionit në Islamabad, operacionet u zhvilluan të dielën në disa zona lindore dhe juglindore të Afganistanit. Ministri i Informacionit, Attaullah Tarar, deklaroi se ushtria kreu “operacione selektive të bazuara në inteligjencë” kundër shtatë kampeve të grupit Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) dhe degëve të tij. Ai shtoi se u godit edhe një fraksion i lidhur me grupin Daesh në zonën kufitare.
Islamabadi nuk dha detaje të sakta për vendndodhjet, por tha se sulmet erdhën pas tre akteve terroriste që nga fillimi i Ramazanit, përfshirë vrasjen e dy pjesëtarëve të sigurisë në provincën Khyber Pakhtunkhwa dhe një sulm vetëvrasës në një xhami në Islamabad dy javë më parë.
Media afgane raportoi se sulmet goditën distriktet Khogyani, Ghani Khel dhe Behsud në provincën Nangarhar. Zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid, deklaroi se Pakistan ka bombarduar provincat Nangarhar dhe Paktika, duke pretenduar se viktimat ishin civilë, por pa dhënë shifra të sakta.
Pakistani ka akuzuar vazhdimisht Afganistanin se strehon militantë të TTP-së dhe se nuk ka ndërmarrë masa për të parandaluar sulmet ndërkufitare, akuza që janë mohuar nga autoritetet afgane. Ministria e Jashtme e Pakistanit ka thirrur së fundmi një diplomat afgan për të protestuar pas një sulmi në veriperëndim të vendit ku u vranë 11 ushtarë.
Sipas zyrtarëve ushtarakë pakistanezë, gjatë vitit të kaluar mbi 500 persona, përfshirë më shumë se 300 ushtarë, janë vrarë në sulme që kryesisht i atribuohen TTP-së.
Deri më tani nuk ka informacione të konfirmuara për viktima nga sulmet e fundit ajrore. /mesazhi