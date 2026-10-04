Pakistani propozon dialog me Huthit, ndërsa Arabia Saudite shqyrton opsionet ushtarake

Pakistani ka propozuar zhvillimin e bisedimeve politike me Huthit në Jemen, ndërsa Arabia Saudite po shqyrton mundësinë e një operacioni të ri ushtarak kundër grupit.
Ministri i Jashtëm pakistanez, Ishaq Dar, tha se Irani ka sugjeruar angazhimin politik me Huthit pas sulmeve të tyre dhe se propozimi do të diskutohet në një takim urgjent të paktit të mbrojtjes së Mekës në Riad javën e ardhshme.
Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani, tre anëtarët e marrëveshjes së mbrojtjes, pritet të vendosin hapat e ardhshëm. Dar tha se propozimi për dialog mund të shqyrtohet si alternativë ndaj veprimeve ushtarake.
Ndërkohë, sipas zyrtarëve rajonalë dhe perëndimorë të cituar nga Reuters, Arabia Saudite po përgatit një ofensivë kundër Huthive, të mbështetur nga Irani. Një nga opsionet është një sulm përgjatë bregdetit për të rimarrë kontrollin e zonave pranë ngushticës Bab el-Mandeb, një rrugë kryesore detare për transportin ndërkombëtar.
Sipas burimeve, ofensiva mund të drejtohet nga forcat jemenase të mbështetura nga Riadi, me mbështetje ajrore saudite. Në varësi të përmasave të operacionit, mund të mobilizohen mbi 100 mijë trupa jemenase.
Arabia Saudite ndërhyri në luftën civile të Jemenit në vitin 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht. Një armëpushim i vitit 2022 kishte ulur ndjeshëm luftimet, por tensionet janë përshkallëzuar përsëri pas sulmeve të Huthive ndaj anijeve dhe infrastrukturës saudite.
Pakistani dhe Turqia kanë mbështetur Arabinë Saudite me pajisje ushtarake, ndërsa Pakistani ka dërguar gjithashtu sisteme të mbrojtjes ajrore, artileri, dronë dhe pajisje kundër dronëve në Aden.
Megjithatë, Pakistani ka deklaruar se nuk ka marrë vendim për dërgimin e trupave në Jemen për luftime. Ndërkohë, Arabia Saudite po kërkon ndihmë nga aleatët për mbrojtjen e objekteve të naftës dhe infrastrukturës së saj nga sulmet me dronë dhe raketa.
Ngushtica Bab el-Mandeb është një nga rrugët kryesore detare që lidh Detin e Kuq me Oqeanin Indian dhe ka marrë rëndësi edhe më të madhe për transportin ndërkombëtar për shkak të krizës në Ngushticën e Hormuzit. /mesazhi