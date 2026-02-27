Pakistani shpall “luftë të hapur” me Afganistanin, avionë luftarakë bombardojnë Kabulin

Ministri i Mbrojtjes i Pakistan, Khawaja Asif, ka deklaruar se mes vendit të tij dhe Afghanistan ka shpërthyer një “luftë e hapur”.
Në një postim të gjatë në rrjetin social X, ai akuzoi autoritetet talebane në Afganistan se po grumbullojnë “terroristë” dhe po “eksportojnë terrorizëm”. Sipas tij, qeverisja aktuale në Kabul po u mohon afganëve, veçanërisht grave, të drejtat themelore të njeriut dhe po vepron si një përfaqësuese e interesave të India.
“Tani është luftë e hapur mes nesh dhe jush… Ushtria e Pakistanit nuk ka ardhur nga përtej detit. Ne jemi fqinjët tuaj; i dimë të gjitha brendësitë tuaja”, ka shkruar Asif.
Ndërkohë, raportimet bëjnë të ditur se avionë luftarakë pakistanezë kanë bombarduar zona në Kabul, duke rritur ndjeshëm tensionet mes dy vendeve fqinje. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga autoritetet në Kabul lidhur me deklaratat dhe zhvillimet e fundit.
Situata paraqitet e tensionuar dhe me rrezik për përshkallëzim të mëtejshëm në rajon. /mesazhi