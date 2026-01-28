Palestina: Armëpushimi i përhershëm në Gaza kërkon tërheqjen e plotë të Izraelit

Përfaqësuesi i Palestinës në OKB, Riyad Mansour, deklaroi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së se një armëpushim i qëndrueshëm në Gaza nuk mund të arrihet pa tërheqjen e plotë të Izraelit dhe pa heqjen dorë nga përpjekjet për të diktuar të ardhmen e enklavës.
Duke mirëpritur marrëveshjen e armëpushimit të arritur në tetor 2025, Mansour tha se Palestina e mbështeti planin sepse ofroi një rrugë të menjëhershme drejt ndalimit të vrasjeve, vuajtjeve, urisë dhe katastrofës humanitare të paprecedentë në Gaza. Ai shtoi se, megjithëse armëpushimi ka shpëtuar mijëra jetë, objektivat e tij ende nuk janë përmbushur plotësisht.
Mansour përshëndeti përfundimin e lirimit të të gjithë pengjeve izraelite, të gjallë dhe të vdekur, por ngriti shqetësimin për mungesën e llogaridhënies për viktimat palestineze. Ai pyeti për familjet palestineze që kanë humbur të dashurit e tyre, me mijëra trupa ende nën rrënoja, të paidentifikuar dhe pa varrim dinjitoz.
Ai përmendi gjithashtu familjet që presin kthimin e mijëra personave të ndaluar, të cilët, sipas tij, janë torturuar, poshtëruar, uritur, dhunuar ose vazhdojnë të jenë të zhdukur, duke theksuar se vuajtja e civilëve palestinezë – burra, gra dhe fëmijë – duhet të marrë të njëjtën urgjencë.
Në fjalën e tij, Mansour dënoi veprimet izraelite kundër organizatave humanitare, duke i quajtur ato një “luftë kundër aktorëve humanitarë”, përfshirë agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) dhe organizatat joqeveritare. Ai tha se operimi i tyre është penguar nga sulme të përsëritura ndaj objekteve të OKB-së, përfshirë sekuestrimin dhe shkatërrimin e selisë së UNRWA-s në Jerusalemin Lindor të pushtuar.
Mansour theksoi se Izraeli nuk ka sovranitet mbi tokën palestineze, duke nënvizuar se okupimi është i paligjshëm dhe nuk gëzon asnjë të drejtë në territoret palestineze, përfshirë Jerusalemin.