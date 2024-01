Palestina: Këtu është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore

Të paktën 23,708 palestinezë janë vrarë dhe 60,005 janë plagosur në sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga fillimi i luftës, tha ministria e shëndetësisë.

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut thotë se Izraeli ka dështuar në mënyrë të përsëritur të mbështesë ligjin ndërkombëtar humanitar gjatë luftës së tij në Gaza.

Të gjitha shërbimet e internetit dhe telekomit në Gaza janë ndërprerë si rezultat i bombardimeve izraelite, tha ofruesi kryesor i shërbimeve të Gazës.

Ministri i Jashtëm i Izraelit, Israel Katz, ka akuzuar Afrikën e Jugut për mbështetjen e Hamasit dhe thotë se nuk ka “asnjë bazë” për akuzat për gjenocid të vendit kundër Izraelit.

Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar sanksione të reja që synojnë dy kompani për lidhje me grupin Houthi dhe zëdhënësi i Pentagonit tha se Uashingtoni është i përgatitur për hakmarrje të mundshme të Houthit.

Ministri i Mbrojtjes Huthi Muhammad Nasser al-Atifi thotë në një deklaratë përmes agjencisë së lajmeve të Jemenit Saba se grupi është “gati të pengojë dhe të përgjigjet” pasi pozicionet e tij u sulmuan nga SHBA dhe Britania e Madhe herët këtë mëngjes.

Autoriteti i Kanalit të Suezit në Egjipt ka thënë se trafiku përmes kanalit është normal, duke mohuar raportet se lundrimi është pezulluar në mes të bastisjeve të Houthive ndaj anijeve në Detin e Kuq.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u ka bërë thirrje të gjitha palëve “të mos përshkallëzohen” pas sulmeve ndaj Houthive në Jemen nga SHBA dhe Britania e Madhe.

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës ka thënë se ndërprerja e komunikimit në Gaza ka penguar përpjekjet e punonjësve mjekësorë për të arritur tek njerëzit e plagosur.

Izraeli po kryen bombardime në të gjithë Rripin e Gazës, ndërsa Spitali Al-Aksa përballet me ndërprerje për shkak të mungesës së karburantit.

Krahu i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez thotë se sulmoi qytetin Ashdod dhe vendbanimet përreth Gazës me një breshëri “intensive” raketash.

Miliona protestues pritet të demonstrojnë në emër të Gazës në më shumë se 120 qytete në mbarë botën më 13 janar, në një akt global solidariteti duke bërë thirrje për t’i dhënë fund bombardimeve të Izraelit mbi Rripin.

Një grup egjiptian për të drejtat e njeriut i ka bërë thirrje qeverisë që të hapë plotësisht kalimin Rafah me Gazën, pas vërejtjeve të zyrtarëve izraelitë përpara GJND-së se Egjipti “është plotësisht përgjegjës për kalimin e Rafahut”.

Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka thënë se ka marrë “raporte të shumta” të varkave të vogla që i afroheshin një anijeje tregtare në brigjet e Adenit, Jemen.

Korrespondenti i Al Jazeera raporton se bombat izraelite kanë shënjestruar një shtëpi në jug të Rripit të Gazës që strehonte njerëzit e zhvendosur.

Spitali Al-Aksa, në zonën qendrore të Rripit të Gazës, është bërë plotësisht i errët tani, pasi karburanti për gjeneratorët ka mbaruar plotësisht, duke imponuar një ndërprerje të plotë në spital, i cili gjithashtu përmban qindra pacientë të cilët janë në gjendje shumë të rëndë.

Kreu i ndihmës humanitare të OKB-së, Martin Griffiths, ka thënë se fushata e Izraelit në Gaza po zhvillohet “pothuajse pa marrë parasysh ndikimin mbi civilët”. “Ndërsa operacionet tokësore lëvizin drejt jugut, bombardimet ajrore janë intensifikuar në zonat ku civilëve u është thënë të zhvendosen,” tha Griffiths, duke vënë në dukje se objektet e OKB-së që strehojnë palestinezët e zhvendosur janë nën “sulm të pamëshirshëm”.

Presidenti amerikan Joe Biden i ka quajtur forcat Houthi të Jemenit një grup “terrorist” dhe tha se Uashingtoni do t’i përgjigjet Houthive nëse ata vazhdojnë sjelljen që ai e quajti të egër, raporton agjencia e lajmeve Reuters.

Duke folur në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Ndihmës Sekretarja e Përgjithshme e OKB-së për të Drejtat e Njeriut Ilze Brands Kehris ka thënë se të paktën 319 persona të zhvendosur brenda vendit janë vrarë dhe 1,135 janë plagosur në sulmet ndaj strehimoreve të drejtuara nga agjencia e ndihmës e OKB-së për palestinezët që nga 7 tetori. Ajo gjithashtu vuri në dukje se evakuimi i palestinezëve nga Izraeli mund të përbëjë një krim lufte.

Rusia ka sulmet e SHBA-së dhe Britanisë kundër grupit rebel Houthi, sipas një zëdhënësi të Kremlinit. “Nga këndvështrimi i së drejtës së drejtë, ato janë të paligjshme”, tha Dmitry Peskov. /mesazhi

