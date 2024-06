Pa’lestinë – Këto janë zhvillimet kryesore gjatë natës:

Ushtria izraelite ka vrarë të paktën tetë persona në një sulm në një shtëpi, që i përket familjes Dervishi, në kampin Maghazi në Gazën qendrore, raportojnë mediat lokale.

Shtetet e Bashkuara janë ende “në pritje të një përgjigjeje nga Hamasi” që do të transmetohet përmes ndërmjetësve të Katarit për propozimin e armëpushimit të Gazës, u tha gazetarëve këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan.

BE-ja mbështet plotësisht “udhërrëfyesin gjithëpërfshirës” të shpallur nga presidenti amerikan Biden që do të çonte në një “armëpushim të qëndrueshëm në Gaza”, tha shefi i politikës së jashtme të bllokut, Josep Borrell.

Izraeli dhe Hezbollahu kanë vazhduar sulmet ndërkufitare, me ushtrinë izraelite që kryen sulme ajrore në disa pjesë të Libanit jugor, ndërsa Hezbollahu ka lëshuar raketa në veri të Izraelit.

Inxhinieri palestinezo-amerikan Ferras Hamad ka thënë se po padit ish-punëdhënësin e tij Meta, duke pretenduar se ai u pushua nga puna për përpjekjen për të rregulluar gabimet që shtypnin postimet në Instagram për Palestinën dhe luftën e Gazës.

Sulmet ajrore dhe granatimet izraelite kanë vrarë të paktën 15 njerëz në Gazan qendrore dhe jugore – duke përfshirë fëmijë, gra dhe policë që ndihmojnë në mbrojtjen e dërgesave të ndihmave në qytetin jugor të Rafahut.

Shumë civilë të vrarë dhe të plagosur ndërsa Izraeli njofton se forcat e tij tokësore janë zhvendosur në kampin e refugjatëve Bureij në Deir el-Balah të Gazës qendrore, ndërsa avionët luftarakë dhe artileria sulmojnë objektivat në zonë.

Hamasi thotë se nuk mund të pajtohet me ndonjë marrëveshje armëpushimi nëse Izraeli nuk bën një angazhim “të qartë” për një armëpushim të përhershëm dhe një tërheqje të plotë nga Gaza, pasi kryeministri Netanyahu përsërit se lufta do të vazhdojë derisa grupi të “eliminohet”.

Njerëzit – përfshirë fëmijët – po vdesin nga shkaqe të lidhura me urinë në të gjithë Gazën dhe këto kushte do të vazhdojnë të paktën deri në korrik nëse nuk bëhen ndryshime thelbësore në mënyrën se si shpërndahet ushqimi, paralajmëron një autoritet për urinë.

Të paktën 36,550 palestinezë janë vrarë dhe 82,959 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza që nga 7 tetori. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmet e Hamasit është të paktën 1,139 me dhjetëra njerëz ende të mbajtur rob në Gaza.

3 years old, The palestinian child, Khaled Al-Maghari was injured in an Israeli bombing on the Burei camp in the central Gaza Strip, and fell asleep while waiting for his turn in health care. pic.twitter.com/N4ewv07Zx8

— S A R A H✌️🇵🇸 (@sarabahaa94) June 5, 2024