Palestinë: Këtu janë disa nga zhvillimet kryesore gjatë natës

Një burrë është qëlluar për vdekje dhe një grua është plagosur pranë Ramallahit në një incident që ushtria izraelite e ka përshkruar si një “sulm terrorist”.

Forcat izraelite kryejnë bastisje dhe vendosin pika kontrolli nëpër Ramallah dhe el-Bireh pas incidentit, me një mjek dhe një infermier të arrestuar.

Një sulm ajror izraelit ka vrarë tetë dhe plagosur dhjetëra në Deir el-Balah në qendër të Gazës.

Vendndodhja e qindra pacientëve dhe punonjësve shëndetësorë nga Spitali Al-Aqsa i Gazës “nuk dihet aktualisht”, thotë drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Asambleja e Përgjithshme e OKB (UNGA) do të takohet të martën për të diskutuar veton e SHBA-së për rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB (UNSC) më 22 dhjetor.

Ofer Cassif – anëtar i Knesset-it që përfaqëson koalicionin e së majtës ekstreme, Hadash me shumicë arabe – ka shprehur mbështetjen e tij për seancën dëgjimore të kësaj jave në GJND që vlerëson akuzat e Afrikës së Jugut për gjenocid kundër Izraelit.

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken do të vizitojë sot Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, pas ndalimit në Greqi, Turqi, Jordani dhe Katar gjatë fundjavës.

Zjarri i dronëve izraelitë po qëllon “çdo gjë që lëviz” në Spitalin e Martirëve Al-Aksa, thotë Ministria e Shëndetësisë e Gazës.

“Është një masakër masive dhe kjo duhet të ndalet”, thotë Antoine Bernard nga Reporterët pa Kufij pasi dy gazetarë të tjerë, Hamza Dahdouh dhe Mustafa Thuraya, u vranë në Gaza.

Një vajzë palestineze katërvjeçare, e quajtur Ruqaya Ahmed Odeh Jahaleen, u vra nga forcat izraelite në një pikë kontrolli pranë Jerusalemit Lindor të pushtuar.

SHBA do të “vazhdojë të mbrojë sigurinë detare në rajon” nga sulmet e Houthi-ve në Detin e Kuq, thotë Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken në Doha.

Osama Hamdan i Hamasit kërkon paraqitjen e “më shumë çështjeve në gjykatat ndërkombëtare” për të ndjekur penalisht Izraelin për krimet e tij kundër palestinezëve.

