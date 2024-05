Palestinë: Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit

Ushtria izraelite ka konfirmuar se dy nga tanket e saj kanë vrarë pesë ushtarë izraelitë dhe kanë plagosur shtatë të tjerë, në një tjetër incident me zjarrin miqësor në Gaza.

Afrika e Jugut i ka thënë GJND-së se Gaza është “fshirë në masë të madhe nga harta”, pasi Afrika e Jugut kërkoi masa shtesë emergjente për të ndalur operacionin ushtarak të Izraelit në Rafah.

Izraeli është përgjigjur duke pretenduar se Afrika e Jugut ka paraqitur “pretendime të njëanshme dhe të rreme” bazuar në “burime jo të besueshme të Hamasit”.

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka miratuar legjislacionin që synon të detyrojë administratën e presidentit amerikan Joe Biden të anulojë vendimin e saj për të ndaluar një dërgesë me bomba në Izrael.

Izraeli do të shfuqizojë marrëveshjen e tregtisë së lirë me Turqinë dhe do të vendosë një tarifë 100 për qind mbi importet si hakmarrje ndaj vendimit të Presidentit Recep Tayyip Erdogan për të ndaluar eksportet derisa të ketë një armëpushim në Gaza.