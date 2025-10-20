Palestinezë nga Gaza padisin Gjermaninë për eksportet e armëve drejt Izraelit

Një grup palestinezësh kanë paraqitur një ankesë në Gjykatën Federale Kushtetuese të Gjermanisë, duke sfiduar eksportet e armëve të vendit drejt Izraelit, njoftuan avokatët e tyre, transmeton Anadolu.
Pesë paditës nga Gaza ngritën çështjen me mbështetjen e grupeve palestineze dhe gjermane të të drejtave, njoftoi Qendra Evropiane për të Drejtat Kushtetuese dhe të Njeriut (ECCHR) në një deklaratë.
“Për sa kohë që qeveria gjermane miraton dërgesat e armëve drejt Izraelit që mund të përdoren në Gaza, ajo po shkel detyrat e saj kushtetuese të mbrojtjes dhe të drejtës ndërkombëtare”, thanë ekspertët e ECCHR-së në një deklaratë.
“Qeveria gjermane duhet të përmbushë përgjegjësinë e saj: asnjë eksport armësh për në Izrael për sa kohë që ekziston rreziku i shkeljeve sistematike të së drejtës ndërkombëtare”, theksuan ata.
Padia vjen pas sfidave të mëparshme ligjore në gjykatat lokale dhe rajonale që janë refuzuar gjatë dy viteve të fundit. Paditësit thirren në të drejtën e tyre themelore për jetë dhe siguri fizike sipas Ligjit Themelor të Gjermanisë, si dhe të drejtën e tyre për mbrojtje efektive ligjore.
Qeveria e koalicionit e kancelarit Friedrich Merz njoftoi në gusht se do të ndalonte miratimin e eksporteve të reja të armëve që mund të përdoren në Gaza, mes presionit në rritje ndërkombëtar dhe vendas. Megjithatë, qeveria nuk u zotua të ndalonte dërgesat e armëve që ishin miratuar tashmë.
Sipas ECCHR-së, licencat e dhëna më parë vazhdojnë të përkthehen në dërgesa pavarësisht paralajmërimeve nga organet e OKB-së dhe organizatat ndërkombëtare për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Gaza.
Armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit, i shpallur më 10 tetor, ka ofruar lehtësim të përkohshëm, thanë ekspertët e ECCHR-së në deklaratën e tyre. Ata theksuan se sulmet ushtarake izraelite vazhdojnë në pjesë të Gazës dhe Izraeli ende synon të pushtojë dhe kontrollojë pjesë të mëdha të Rripit të Gazës.
“Marrëveshja e Trumpit ka ndërprerë luftën gjenocidale të qeverisë izraelite në Gaza. Megjithatë, as krimet e tij të së kaluarës së afërt nuk janë marrë parasysh siç duhet dhe as regjimi i Netanyahut nuk është zotuar të respektojë të drejtat e njeriut të palestinezëve dhe të drejtën ndërkombëtare në të ardhmen. Në një situatë të tillë, si ligji bazë, ashtu edhe ligji ndërkombëtar ndalojnë dërgesat e armëve gjermane drejt Izraelit”, ka thënë Wolfgang Kaleck, sekretari i përgjithshëm i ECCHR-së.