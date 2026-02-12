Palestinezët e zhvendosur në Gaza presin gëzimin e Ramazanit me dekorime, pavarësisht shkatërrimit nga Izraeli

Palestinezët e zhvendosur në Deir al-Balah po bëjnë dekorime duke pritur muajin e shenjtë të Ramazanit, pavarësisht shkatërrimit të përhapur në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
Familjet krijojnë momente ngrohtësie dhe normaliteti, veçanërisht për fëmijët e tyre.
Përmes stolive të punuara me dorë, ata shpresojnë të sjellin një ndjenjë gëzimi dhe pritjeje shpirtërore, duke ofruar një lehtësim të shkurtër nga vështirësitë dhe pikëllimi që rrethojnë jetën e tyre të përditshme.
Një burrë palestinez i zhvendosur, Muhammed al-Yazici, i cili është strehuar në një tendë, tha se po bëjnë fenerë letre për të sjellë gëzim, veçanërisht për fëmijët.
“Kanë kaluar tre Ramazanë; për dy vjet nuk ka pasur gëzim të vërtetë, as për fëmijët dhe as për të moshuarit”, tha Al-Yazici, duke theksuar se ky vit shënon Ramazanin e tretë radhazi në kushte të tilla.
Umm Sair Abu Awda, e cila ka humbur disa anëtarë të familjes, përfshirë fëmijët e saj, në sulmet izraelite, tha se po përpiqen t’u sjellin gëzim fëmijëve me atë pak që kanë, pavarësisht gjithë pikëllimit që mbajnë.
“Ne përpiqemi t’u japim atyre të paktën një moment lumturie”, theksoi ajo.
Izraeli nuk lejon që ndihma e mjaftueshme të hyjë në Gaza pavarësisht një marrëveshjeje dhe vazhdon t’i privojë palestinezët në Gaza nga nevojat më themelore humanitare në një tjetër Ramazan.
Gjenocidi i Izraelit në Gaza, i cili filloi më 8 tetor 2023 dhe zgjati dy vjet, ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 171.000, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës.