Palestinezët e zhvendosur nën vëzhgim dhe sulme ajrore

Shumë palestinezë të detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre përjetojnë terror të vazhdueshëm gjatë rrugës drejt zonave të sigurta në Gaza. Sipas raportimeve, nga momenti që marrin telefonatën e forcave izraelite që i urdhëron të largohen menjëherë, nuk kanë kohë për të shpëtuar as sendet më të domosdoshme.
Pasi dalin jashtë, ata përballen me një realitet të rrezikshëm, duke u ndjekur nga vëzhgimi ajror dhe sulmet. Izraeli përdor teknologji të avancuar, përfshirë dronë dhe quadkoptera që patrullojnë në lagje, afrohen pranë dritareve dhe ballkoneve, dhe përdorin altoparlantë me gjuhë intimiduese për t’i detyruar të largohen. Për palestinezët, çdo hap jashtë shtëpisë është i rrezikshëm dhe i pasigurt. /mesazhi