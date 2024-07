“Pa’lestinezët në Ga’za janë zhytur në një humnerë vuajtjesh”

Sigrid Kaag, koordinatorja humanitare e OKB-së për Gazën, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Organizatës Botërore se numri i personave të zhvendosur në Rripin e Gazës tani ka arritur në 1.9 milionë.

Siç kemi raportuar më parë, OKB-ja vlerësoi se deri në 250,000 njerëz janë ndikuar nga urdhri ushtarak izraelit që njerëzit të largohen nga al-Qarara, Bani Suhaila dhe lokalitete të tjera pranë qytetit jugor të Khan Younis.

“Mbi një milion njerëz janë zhvendosur edhe një herë, duke kërkuar dëshpërimisht strehim dhe siguri, [dhe] 1.9 milionë njerëz janë zhvendosur tani në të gjithë Gazën,” i tha Kaag këshillit 15-vendesh, duke shprehur shqetësim të thellë për urdhrat e fundit të evakuimit në zonën e Khan Younis.

“Civilët palestinezë në Gaza janë zhytur në një humnerë vuajtjesh. Jeta e tyre në shtëpi u shkatërrua, jeta e tyre u përmbys. Lufta nuk ka krijuar thjesht krizat më të thella humanitare. Ajo ka lëshuar një vorbull mjerimi njerëzor,” shtoi Kaag.

Ajo tha se nuk po arrinte ndihma e mjaftueshme në territorin e shkatërruar nga lufta dhe hapja e kalimeve të reja, veçanërisht në Gazën jugore, ishte e nevojshme për të shmangur një fatkeqësi humanitare.

Kaag tha se kalimi Rafah midis Gazës dhe Egjiptit duhet të rihapet dhe ajo gjithashtu iu lut komunitetit ndërkombëtar që të bëjë më shumë për të financuar përpjekjet e ndihmës.

