Palestinezët në Gaza shpresojnë për armëpushim

Banorët në Gaza po ndjekin me vëmendje bisedimet që po zhvillohen prapa skenave, me shpresë për një marrëveshje.
Megjithëse Izraeli po vazhdon të përdorë aksionet ushtarake për qëllime politike, njerëzit shpresojnë të kthehen në shtëpitë e tyre të shkatërruara.
Një pushim i luftimeve do të sillte një rreze shprese, por banorët janë të vetëdijshëm se nuk ka garanci të forta që sulmet të mos rifillojnë.
Megjithatë, shumë prej tyre besojnë se një marrëveshje është e mundur, pavarësisht historisë së gjatë të premtimeve të papërmbushura dhe ofensivës tokësore që po ashpërsohet. /mesazhi