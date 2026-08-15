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Palestinezët përballen me vështirësi për ushqim dhe ujë në Gaza

Palestinezët e zhvendosur në Gaza po përballen me vështirësi të mëdha për sigurimin e ushqimit dhe ujit të pijshëm.

Infrastruktura e ujit në Gaza, përfshirë puset, impiantet e desalinizimit dhe tubacionet, është dëmtuar rëndë ose është shkatërruar në masë të madhe.

Për mijëra familje, uji i rrjedhshëm mbetet i paarritshëm. Banorët varen nga infrastruktura e kufizuar dhe e dëmtuar, si puset, si dhe nga cisternat që shpërndajnë ujë.

Mungesa e pjesëve të këmbimit, vajit për motorë dhe materialeve elektromekanike e vështirëson furnizimin me ujë të të gjitha komuniteteve.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) ka mbështetur mijëra njerëz në Gaza për të siguruar qasje në ujë të pastër, duke ndihmuar ofruesit lokalë në rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të ujit.

Ndihma ka përfshirë edhe riparimin e rrjeteve të ujësjellësit dhe furnizimin me materiale të nevojshme, përfshirë cisterna uji, rezervuarë, vaj dhe tuba për funksionimin e infrastrukturës.

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