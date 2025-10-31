Palestinezët pyesin: Ku janë garancitë e premtuara për paqe në Gaza?

Palestinezët në Gaza po përballen me sulme të vazhdueshme izraelite, të cilat po ndodhin pavarësisht armëpushimit të rënë dakord. Palestinezët janë bërë të vetëdijshëm se janë shënjestër e një kurthi të qëllimshëm nga regjimi sionist.
“Po presim mundësinë e duhur për të rindërtuar jetën tonë. Ne filluam të rikuperohemi gjatë javës së parë ose të dytë pas luftës, por më pas armëpushimi u shkel; për fat të mirë, përfundoi shpejt. As nuk morëm frymë kur ndodhi shkelja e dytë”, tha Mazen Shaheen, një banor i Gazës, për Al Jazeera-n.
Një nga miqtë e Shaheen u plagos në sulmet e djeshme izraelite – shkelja më vdekjeprurëse deri më sot, e cila vrau më shumë se 100 njerëz, përfshirë 46 fëmijë. Gjendja e mikut të tij tani është e qëndrueshme, tha ai.
“Mesazhi që duam të dërgojmë është ky: Ku janë garancitë ndërkombëtare që u premtuan? Ku janë vendet ndërmjetëse që ndihmuan në arritjen e armëpushimit dhe premtuan të sigurojnë vazhdimin e tij?”
Palestinezët menduan se lufta kishte mbaruar, por tani po jetojnë përsëri në frikë.
Gjithnjë e më shumë palestinezë në Gaza po humbasin shpresën për një armëpushim pas shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli. Më shumë se 100 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, u vranë të mërkurën.
“Tani, pas armëpushimit dhe valës së re të bombardimeve të Gazës, njerëzit që sapo kishin filluar të ndienin njëfarë sigurie, paqeje dhe qetësie – të cilët besonin se lufta më në fund kishte mbaruar – po jetojnë përsëri në frikë, veçanërisht fëmijët dhe gratë”, tha për Al Jazeera-n Hassan Lubbad, një banor i Gazës.
Një banor tjetër gjithashtu u ankua për mungesën e sigurisë në procesin e armëpushimit.
“Ne duam një fund të plotë të luftës, një armëpushim të plotë. Ne thjesht duam të jetojmë në siguri. Ne duam një angazhim të plotë për një armëpushim, jo vetëm për një ose dy javë e më pas situata të kthehet në agresion dhe luftë”, tha Suha Awad. /tesheshi