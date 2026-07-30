Pamje: kaosi që po zgjerohet frikshëm në Lindjen e Mesme

Sapo shfaqen negociatat diplomatike, ia beh rikthimi i gjuhës së armëve
Një dron goditi një tanker të specializuar për ruajtjen e gazit në portin mesdhetar të Damietta-s në Egjipt të mërkurën, duke shkaktuar një zjarr që u përhap në një anije aty pranë, raportoi kompania britanike e sigurisë detare Ambrey.
Ekuipazhi u evakuua, zjarri u vu nën kontroll dhe askush nuk ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin.
Sipas tre burimeve të njohura me incidentin, droni goditi Energos Winter, një njësi lundruese magazinimi dhe rigazifikimi (FSRU) për gaz natyror të lëngshëm, duke shkaktuar një zjarr që më pas u përhap në një anije të dytë, Gaslog Salem.
Dy burime të pavarura sigurie thanë se një sulm me dron ishte shkaku më i mundshëm i shpërthimit, i cili mund të tregojë për përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Energos Winter është një njësi lundruese magazinimi dhe rigazifikimi (FSRU) me një kapacitet prej 138,250 metrash kub.
Është në pronësi të kompanisë amerikane Energos Infrastructure, ndërsa menaxhimi teknik, i sigurisë dhe komercial i anijes menaxhohet nga kompania amerikane Wilhelmsen Ship Management. /tesheshi