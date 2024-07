Pamje të rënda në spitalin Al-Aksa pas sulmeve në Nuseirat, Ga’za

Gjatë orës së kaluar, ambulancat nuk kanë ndalur transportimin e palestinezëve të plagosur në spitalin Al-Aksa.

Ne po flasim për të paktën katër palestinezë në çdo ambulancë që mbërriti këtu, thonë nga Aljazeera.

Shumica e ambulancave u drejtuan menjëherë në pjesën [e spitalit] ku familjet e palestinezëve të vrarë mund të thonë lamtumirën e fundit.

Ne pamë skena zemërthyese, duke përfshirë një adoleshent që nuk mund ta besonte se babai i tij ishte vrarë teksa i thoshte lamtumirën e fundit, duke qarë ndaj babait të tij.

Ne pamë gjithashtu këtu në morgun e spitalit Al-Aksa palestinezë me kokë të prerë dhe të tjerë që ishin bërë copë-copë.

Deri më tani ne e dimë se forcat izraelite sulmuan një shkollë UNRWA në Nuseirat e cila ka qindra familje të zhvendosura.

Shumica e të plagosurve janë fëmijë që kishin luajtur në rrugën pranë shkollës.

Kjo nuk po ndodh vetëm në Nuseirat.

Në dy orët e fundit, forcat izraelite kanë vënë në shënjestër edhe gazetarët, punonjësit e ndihmës së UNRWA-s dhe policët.

Difficult scenes from the targeting of an UNRWA school in the Nuseirat camp in the central Gaza Strip – a large number of martyrs and injuries, the majority of whom are children. pic.twitter.com/sjBD1N9g9X

— Gaza Notifications (@gazanotice) July 6, 2024