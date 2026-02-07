Pamjet që dokumentojnë vazhdimin e gjenocidit në Gaza…

Dëshmia vizuale e një shkatërrimi që e tejkalon imagjinatën njerëzore
Në një ditë të rrallë pushimi nga mbulimi i pandërprerë i luftës në Gaza, fotografi i Associated Press, Jehad Alshrafi, nuk u nda nga mjeti i tij më i fuqishëm, kamera. Kur ushtria izraelite lëshoi urdhrin e evakuimit për banorët pranë një kryqëzimi kyç në Qytetin e Gazës të premten pasdite, duke paralajmëruar një sulm ajror të pashmangshëm, Alshrafi ishte tashmë në gatishmëri për të dokumentuar atë që po vinte.
Fotografitë e tij arritën të kapnin me një saktësi tronditëse ndikimin e drejtpërdrejtë të një bombe izraelite, duke ngrirë në kohë detajet e një shkatërrimi që po ndodhte para syve të tij. Edhe pse një zëdhënës i ushtrisë izraelite pretendoi përmes rrjeteve sociale se objektivi ishte një ndërtesë e përdorur nga militantët e Hamasit, imazhet e përcjella nga Alshrafi tregojnë një realitet shumë më kompleks dhe të dhunshëm.
I udhëzuar për të qëndruar në një distancë sigurie prej të paktën 300 metrash, fotografi u drejtua drejt një varreze që kishte pamje të qartë mbi vendin e ngjarjes. Kjo zgjedhje rezultoi të ishte një dëshmi e dyfishtë e tragjedisë, pasi e premtja është dita kur njerëzit në Gaza vizitojnë tradicionalisht varrezat për të nderuar familjarët e tyre të vdekur.
Në mes të një hapësire të mbushur me vajtues që qëndronin mbi gurët e varreve, Alshrafi u pozicionua me kujdes në skaj të varrezës, i vetëdijshëm se forca e shpërthimeve në këtë luftë është shpesh e paparashikueshme dhe kërkon një vigjilencë ekstreme për të mbijetuar.
Imazhet që ai prodhoi shërbejnë si një provë e pakundërshtueshme e rrezikut vdekjeprurës që kanoset mbi civilët në çdo çast. Në njërën prej fotove më drithëruese, bomba izraelite duket e pezulluar në ajër vetëm pak metra përpara se të godasë objektivin, ndërkohë që në sfond vizitorët e varrezës kthehen me tmerr për t’i shpëtuar goditjes.
Sekondat që pasuan shfaqin një katastrofë vizuale ku një re masive flakësh dhe tymi shpërthen nga ndërtesa e banimit, duke hedhur mbeturinat lart në qiell ndërsa ndërtesa lëkundet dhunshëm përpara se të shembet plotësisht.
Përvoja e të qenit dëshmitar i këtij momenti ishte troshitëse për fotografin, i cili e përshkroi zhurmën dhe forcën e shpërthimit si diçka që tejkalon çdo imagjinatë njerëzore për nga egërsia dhe dhuna e saj. /tesheshi.com/