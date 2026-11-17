Papa Leoni XIV bëri thirrje të martën për më shumë dialog dhe pajtim, kur u pyet për pritshmëritë e tij pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, transmeton Anadolu.
“Do të dëshiroja të shihja më shumë dialog, ndërtim urash bashkëpunimi dhe pajtim, më pak polemika, më pak luftë dhe më pak përçarje. E di se është një ëndërr, por në të njëjtën kohë besoj se është e mundur”, u tha Papa gazetarëve gjatë fluturimit nga Lima drejt Romës, raportoi agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Ai tha se Kisha Katolike synon të nxisë dialogun dhe t’i inkurajojë njerëzit të dëgjojnë njëri-tjetrin përmes mësimeve të saj shoqërore.
I pyetur nëse kishte nënshkruar letër dorëheqjeje në rast se nuk do të ishte më në gjendje të ushtronte detyrën, Papa tha se për momentin nuk e shihte të nevojshme një gjë të tillë, pasi kjo çështje rregullohet nga e drejta kanonike e Kishës.
Papa mbërriti në aeroportin “Fiumicino” të Romës në orën 08:47 sipas kohës lokale, duke përfunduar udhëtimin e tij më të gjatë ndërkombëtar që nga zgjedhja në krye të Kishës Katolike. Vizita 12-ditore nisi më 6 nëntor në Montevideo dhe përfshiu 10 qytete në Uruguaj, Argjentinë dhe Peru, sipas transmetuesit peruan RPP.
Në Peru, ku kaloi gati dy dekada si misionar augustinian dhe më vonë shërbeu si ipeshkëv i Chiclayos, Papa bëri thirrje për mbrojtje më të madhe të komuniteteve indigjene. Gjatë qëndrimit në qytetin Pucallpa, në rajonin e Amazonës, ai dënoi shpyllëzimin, minierat e paligjshme dhe dhunën ndaj aktivistëve që mbrojnë mjedisin.
Mesha e tij e fundit në bazën ajrore Las Palmas në Lima mblodhi rreth 1,5 milionë besimtarë.
Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, të mbajtura më 3 nëntor, u shoqëruan me fitoren e demokratëve, të cilët siguruan shumicën në të dyja dhomat e Kongresit dhe fituan disa poste të rëndësishme të guvernatorëve të shteteve.