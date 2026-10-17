Papa Leoni do të dalë nga spitali pas ndërhyrjes kirurgjikale në mushkëri

Papa Leoni do të dalë sot nga spitali Gemelli në Romë, pas ndërhyrjes kirurgjikale në mushkërinë e djathtë, transmeton Anadolu.
Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë bëri të ditur se Papa do të largohet nga spitali në orët e para të pasdites dhe do të kthehet në Vatikan, pas pesë ditësh të shtruar në spital.
Mjekët Luigi Carbone dhe Stefano Margaritora thanë se analizat e gjakut dhe radiografia e kraharorit, të kryera të shtunën në mëngjes, konfirmuan se gjendja e tij klinike e lejonte të dilte nga spitali.
“Nesër, ai do të drejtojë lutjen e Engjëllit të Tënzot nga dritarja e apartamentit papnor”, njoftoi zyra e shtypit.
Para se të kthehet në Vatikan, Papa do të kremtojë meshën në një dhomë të dedikuar për lutje, në katin e 10-të të spitalit, sipas deklaratës.
Më 11 tetor, Papa Leoni njoftoi se mjekët kishin zbuluar një masë në mushkërinë e tij dhe kishin rekomanduar ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e nodulit.
Vatikani bëri të ditur se operacioni, i cili zgjati 90 minuta dhe u krye më 13 tetor, ishte i suksesshëm. Kirurgët hoqën lobin e poshtëm të mushkërisë së djathtë, ndërsa analizat e indeve konfirmuan praninë e adenokarcinomës pulmonare.
Angazhimet e tij të planifikuara deri më 20 tetor u anuluan për t’i mundësuar rikuperimin.