Papa Leoni XIV mbërrin në Liban pas largimit nga Turqia

Papa Leoni XIV mbërriti sot në Bejrut, ndalesa e dytë e udhëtimit të tij të parë jashtë vendit që nga zgjedhja në maj, pasi u largua nga Turqia, raporton Anadolu.
Në Aeroportin Ndërkombëtar Rafik Hariri, atë e pritën presidenti libanez Joseph Aoun, kryeministri Nawaf Salam, kryetari i parlamentit Nabih Berri dhe patriarku maronit, kardinali Bechara Boutros al-Rahi.
Turma u mblodhën përgjatë rrugës nga aeroporti deri te pallati presidencial në Baabda për ta përshëndetur.
Libani “e mirëpret ngrohtësisht” papën në një moment kritik për vendin, shkroi në X ministri i informacionit Paul Morcos, duke theksuar se mbi 1.000 gazetarë po e ndjekin vizitën. Vizita sjell “shpresë të madhe për një popull që lufton me kriza”, shtoi ai.
Papa udhëtoi nga Turqia herët të dielën dhe u përcoll në Stamboll nga zyrtarë të lartë turq.
Vizita treditore përfshin takime me presidentin, kreun e parlamentit dhe kryeministrin, si dhe me grupe të shoqërisë civile e diplomatë, para se të zhvendoset në nunciaturën apostolike në Harissa, në veri të Bejrutit.
Të hënën, ai do të vizitojë Annayan, ku ndodhet manastiri i Mar Çarbelit, për t’u lutur te varri i Shën Charbelit.
Ai do të takojë gjithashtu ipeshkvij, priftërinj dhe punëtorë baritorë në Shenjtëroren e Zojës së Libanit në Harissa, e më pas do të ketë një takim privat me patriarkët katolikë.
Papa do të marrë pjesë edhe në një tubim ndërfetar dhe ekumenik në Sheshin e Dëshmorëve në qendër të Bejrutit, dhe më vonë në një takim me të rinjtë në kompleksin patriarkal maronit në Bkerke.
Të martën, ai do të vizitojë stafin mjekësor dhe pacientët në Spitalin e Motrave të Kryqit në Jal el-Dib dhe do të mbajë një lutje të heshtur në zonën e shpërthimit të portit të Bejrutit.
Vizita do të përmbyllet me meshë në zonën bregdetare të Bejrutit dhe një ceremoni zyrtare lamtumire në aeroport.