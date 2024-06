“Paqe për të gjithë”: Shefi i OKB-së mesazh urimi me rastin e Kurban Bajramit

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres uroi Kurban Bajramin, duke u solidarizuar me muslimanët në mbarë botën të cilët nuk janë në gjendje të festojnë me të dashurit e tyre për shkak të konflikteve, transmeton Anadolu.

“Këtë Kurban Bajram, unë shpreh solidaritetin tim me të gjithë muslimanët të cilët, për shkak të konfliktit, dhunës dhe ndarjes, nuk do të mund të festojnë me të dashurit e tyre”, tha Guterres në X.

“Vlerat e solidaritetit dhe empatisë që frymëzon ky rast le të na udhëheqin drejt dhembshurisë dhe paqes për të gjithë”, shtoi ai.

This #EidAlAdha, I extend my solidarity with all Muslims who, because of conflict, violence & division, will not be able to celebrate with their loved ones.

May the values of solidarity & empathy that this occasion inspires guide us towards compassion & peace for all.

— António Guterres (@antonioguterres) June 15, 2024