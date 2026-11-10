Paqeruajtësit e OKB-së raportojnë shenja të pranisë së qëndrueshme izraelite në jug të Libanit

Paqeruajtësit e OKB-së në jug të Libanit kanë vëzhguar atë që duket të jetë përgatitje për një prani të qëndrueshme ushtarake izraelite mes sulmeve të vazhdueshme ajrore, zjarrit të artilerisë dhe kufizimeve në lëvizjet e tyre, tha të hënën një zëdhënës i OKB-së, transmeton Anadolu.
Forca e Përkohshme e OKB-së në Liban (UNIFIL) raportoi aktivitetin ushtarak izraelit në të gjithë zonën e saj të operacioneve nga e enjtja deri të dielën, përfshirë operacionet me dron, punën inxhinierike dhe ndërtimin e rrugëve. Paqeruajtësit regjistruan tre sulme ajrore izraelite të enjten dhe tre të tjera të dielën si dhe 360 trajektore artilerie gjatë periudhës katërditore, u tha gazetarëve në Nju Jork zëvendës zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq.
Zjarri i artilerisë preku disa komunitete në të gjithë jugun e Libanit. UNIFIL vëzhgoi përgatitjet e dukshme për një prani të qëndrueshme si në sektorin e tij lindor ashtu edhe në atë perëndimor, por nuk specifikoi qëllimin e punës së ndërtimit ose sa kohë mund të qëndrojnë trupat izraelite.
Portat dhe barrierat fizike vazhduan të pengojnë lëvizjet e paqeruajtësve, veçanërisht në sektorin lindor. Ushtarët dhe tanket izraelite kufizuan udhëtimin në të dy drejtimet pranë Al-Bayada-s të premten, tha Haq. Dërgesat humanitare vazhduan nën marrëveshjet e koordinimit që përfshinin UNIFIL-in dhe zyrën humanitare të OKB-së, me pesë lëvizje të koordinuara të enjten dhe një të premten.
I pyetur veçmas për pretendimet izraelite për depo armësh pranë një pozicioni UNIFIL, Haq tha se armët e paautorizuara në jug të lumit Litani shkelin Rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit. Ai tha se paqeruajtësit kanë zbuluar qindra depo armësh të paautorizuara, por nuk janë të mandatuar të kontrollojnë pronën private ose të çarmatosnin me forcë grupet e armatosura.
UNIFIL-i është planifikuar të ndërpresë operacionet më 31 dhjetor sipas një vendimi të Këshillit të Sigurimit, duke ngritur shqetësime mbi marrëveshjet e sigurisë pas tërheqjes së tij.