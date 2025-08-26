Parlamenti Arab dënon përshkallëzimin izraelit në Bregun Perëndimor

Parlamenti Arab ka dënuar ashpër përshkallëzimin e dhunës nga Izraeli në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përmendur sulmet ushtarake dhe sulmet e kolonëve ndaj fshatrave palestineze nën mbrojtjen e ushtrisë.
Kryetari Mohammed bin Ahmed Al Yamahi tha se këto veprime janë vazhdim i “gjenocidit, politikës së urisë dhe shpërnguljes me forcë” që po ndodhin në Gaza, në shkelje të ligjit ndërkombëtar.
Parlamenti u bëri thirrje vendeve të botës që të marrin masa urgjente për të ndalur “krimet e spastrimit etnik” dhe për të ofruar mbrojtje ndërkombëtare për popullin palestinez. /mesazhi