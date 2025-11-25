Parlamenti Evropian shpreh alarm për “krizën e thelluar të sundimit të ligjit” në Hungari

Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se situata e sundimit të ligjit në Hungari vazhdon të “përkeqësohet”, si dhe ka kërkuar veprime të drejtpërdrejta sipas ligjit të BE-së për të adresuar shkeljet e vazhdueshme, transmeton Anadolu.

Në një raport të dytë të ndërmjetëm mbi procedurën e Nenit 7, të miratuar me 415 vota pro, 193 kundër dhe 28 abstenime, eurodeputetët theksuan kërcënimet e vazhdueshme ndaj pavarësisë gjyqësore, integritetit zgjedhor dhe lirive demokratike në Hungari.

Raporti kritikon Budapestin për rishqyrtimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë para zbatimit, refuzimin për t’u pajtuar me vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe minimin e pavarësisë së Këshillit Gjyqësor Kombëtar të Hungarisë.

“Parlamenti vëren se situata e Hungarisë ka vazhduar të përkeqësohet, pjesërisht për shkak të mungesës së përparimit të Këshillit në mbrojtjen e sundimit të ligjit dhe përsërit transformimin e Hungarisë në një ‘regjim hibrid të autokracisë zgjedhore’ “, thuhet në deklaratë.

Ligjvënësit i bënë thirrje Këshillit Evropian të ndërmarrë veprime të drejtpërdrejta sipas Traktatit për BE-në.

Më tej, parlamenti shprehu alarmin për përdorimin në rritje të përmbajtjes politike të gjeneruar nga inteligjenca artificiale pa etiketa përpara zgjedhjeve të vitit 2026, duke përfshirë videot e rreme të lidhura me partinë në pushtet, të cilat mund të shtrembërojnë proceset zgjedhore dhe të shkelin rregullat digjitale dhe të mbrojtjes së të dhënave të BE-së.

Eurodeputetët gjithashtu kërkuan përfundime të shpejta nga hetimi i Komisionit Evropian mbi spiunazhin e dyshuar hungarez që synon institucionet e BE-së, duke theksuar se gjetjet duhet të rezultojnë në pasoja të prekshme.

“Mungesa e veprimeve vendimtare nga Komisioni dhe Këshilli kundër Hungarisë ka lejuar një erozion të vazhdueshëm të demokracisë dhe sundimit të ligjit”, tha eurodeputetja holandeze Tineke Strik.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI