Parlamenti Evropian shpreh alarm për “krizën e thelluar të sundimit të ligjit” në Hungari

Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se situata e sundimit të ligjit në Hungari vazhdon të “përkeqësohet”, si dhe ka kërkuar veprime të drejtpërdrejta sipas ligjit të BE-së për të adresuar shkeljet e vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Në një raport të dytë të ndërmjetëm mbi procedurën e Nenit 7, të miratuar me 415 vota pro, 193 kundër dhe 28 abstenime, eurodeputetët theksuan kërcënimet e vazhdueshme ndaj pavarësisë gjyqësore, integritetit zgjedhor dhe lirive demokratike në Hungari.
Raporti kritikon Budapestin për rishqyrtimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtësisë para zbatimit, refuzimin për t’u pajtuar me vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe minimin e pavarësisë së Këshillit Gjyqësor Kombëtar të Hungarisë.
“Parlamenti vëren se situata e Hungarisë ka vazhduar të përkeqësohet, pjesërisht për shkak të mungesës së përparimit të Këshillit në mbrojtjen e sundimit të ligjit dhe përsërit transformimin e Hungarisë në një ‘regjim hibrid të autokracisë zgjedhore’ “, thuhet në deklaratë.
Ligjvënësit i bënë thirrje Këshillit Evropian të ndërmarrë veprime të drejtpërdrejta sipas Traktatit për BE-në.
Më tej, parlamenti shprehu alarmin për përdorimin në rritje të përmbajtjes politike të gjeneruar nga inteligjenca artificiale pa etiketa përpara zgjedhjeve të vitit 2026, duke përfshirë videot e rreme të lidhura me partinë në pushtet, të cilat mund të shtrembërojnë proceset zgjedhore dhe të shkelin rregullat digjitale dhe të mbrojtjes së të dhënave të BE-së.
Eurodeputetët gjithashtu kërkuan përfundime të shpejta nga hetimi i Komisionit Evropian mbi spiunazhin e dyshuar hungarez që synon institucionet e BE-së, duke theksuar se gjetjet duhet të rezultojnë në pasoja të prekshme.
“Mungesa e veprimeve vendimtare nga Komisioni dhe Këshilli kundër Hungarisë ka lejuar një erozion të vazhdueshëm të demokracisë dhe sundimit të ligjit”, tha eurodeputetja holandeze Tineke Strik.