Parlamenti i Jemenit ka miratuar njëzëri një projektligj që e cilëson milicinë Huthi si organizatë terroriste dhe kriminalizon aktivitetet, financimin dhe furnizimin e saj me armë.
Agjencia shtetërore e lajmeve Saba raportoi se projektligji tashmë i është dërguar Rashad al-Alimit, kryetarit të Këshillit Presidencial të Udhëheqjes, për miratim dhe hyrje në fuqi.
Deputetët votuan të hënën përmes një konference online, pas dy ditësh diskutimesh dhe shqyrtimi nga një komision i posaçëm parlamentar.
Projektligji përmban 55 nene në nëntë kapituj dhe përfshin strukturat politike, ushtarake dhe civile të grupit. Ai parashikon dënime deri në vdekje për vepra të caktuara, përfshirë marrjen e institucioneve shtetërore, sulmet ndaj civilëve dhe anijeve ndërkombëtare, vendosjen e minave, rekrutimin e fëmijëve, rrëmbimet dhe zhdukjet me forcë.
Ligji parashikon gjithashtu gjurmimin, ngrirjen dhe konfiskimin e pasurive të lidhura me grupin, si dhe bashkëpunimin juridik ndërkombëtar.
Parlamenti e cilësoi miratimin e projektligjit si një detyrim kombëtar dhe kushtetues, ndërsa u bëri thirrje vendeve të tjera të ndërmarrin masa kundër financimit dhe furnizimit me armë të Huthive.
Deri më tani, grupi Huthi nuk ka reaguar ndaj vendimit.
Qeveria e Jemenit e kishte miratuar projektligjin më 11 tetor dhe më pas ia kishte përcjellë parlamentit. Miratimi vjen në një kohë të përshkallëzimit të luftimeve që nga korriku, pas një periudhe relative qetësie që pasoi armëpushimin e ndërmjetësuar nga OKB-ja në prill të vitit 2022.
Huthitë morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe të disa pjesëve të tjera të Jemenit në shtator të vitit 2014. Në mars të vitit 2015, një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite ndërhyri ushtarakisht në mbështetje të qeverisë jemenase. /mesazhi