Parlamenti i Turqisë miraton mocionin që dënon gjenocidin e Izraelit në Gaza

Parlamenti i Turqisë miratoi sot një mocion parlamentar që dënon pushtimin e zgjeruar të Izraelit në Gaza dhe gjenocidin e tij kundër popullit palestinez, raporton Anadolu.
Asambleja e Përgjithshme u mblodh nën kryetarin Numan Kurtulmuş për një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza, atë që ligjvënësit e përshkruan si gjenocid dhe shtypje ndaj popullit palestinez, politikat e tij kundër urisë dhe situatën aktuale në rajon.
Më vonë, rezoluta parlamentare e nënshkruar nga Kurtulmuş u lexua në asamble.
Mocioni thekson se politikat e pushtimit, shkatërrimit dhe aneksimit të Izraelit kundër popullit palestinez, të cilat kanë zgjatur për dekada, janë shndërruar në gjenocid në Gaza gjatë dy viteve të fundit.
Në deklaratë thuhet se “qeveria gjenocidale e Netanyahut” ka “dënuar qëllimisht popullin e Gazës me uri dhe zi buke”, duke i kufizuar ata në atë që parlamenti i përshkroi si “burg vdekjeje dhe urie”.
Me zgjerimin e operacionit të tij të pushtimit, thekson mocioni, Izraeli ka përshkallëzuar “masakrat dhe shtypjen” e tij, duke vrarë gati 70.000 njerëz – shumica gra dhe fëmijë – duke plagosur mbi 150.000 dhe duke shkatërruar pjesën më të madhe të infrastrukturës civile të Gazës.
Në rezolutë thuhet se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe rrethi i tij, “i pakënaqur me këto veprime të urryera”, kanë përshkallëzuar përpjekjet e tyre për të zhdukur palestinezët duke kërkuar të “aneksojnë të gjitha territoret palestineze, përfshirë Gazën”.
Rezoluta gjithashtu potencon se përveç Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe Gjykatës Ndërkombëtare Penale, asnjë organ global nuk ka vepruar për të ndaluar vendimet dhe masakrat e paligjshme të Izraelit.
Megjithatë, në të shtohet se ana shpresëdhënëse është se disa shtete, të cilat dikur heshtnin ose mbështesnin Izraelin, tani kanë filluar ta njohin Palestinën dhe të miratojnë masa bojkoti kundër Izraelit.
Parlamenti e përshkroi këtë fazë si një “sukses të madh të ndërgjegjes së njerëzimit”.
– Parlamenti turk kërkon veprim global kundër Izraelit dhe njohje më të gjerë të Palestinës
Rezoluta theksoi se masakrat dhe përdorimi i urisë në Gaza nga Izraeli si armë përbëjnë gjenocid dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të intensifikojë përpjekjet për të ushtruar presion mbi Izraelin që të bjerë dakord për një armëpushim të qëndrueshëm, të tërheqë forcat e tij dhe të sigurojë rrjedhën e vazhdueshme të ndihmës humanitare në Gaza.
“Ne kërkojmë që anëtarësimi i Izraelit në OKB dhe në organe të tjera ndërkombëtare të pezullohet derisa të ndalojë politikat e tij gjenocidale”, tha parlamenti turk në memorandumin e tij, duke shtuar se të gjitha parlamentet kombëtare duhet të ndërpresin lidhjet ushtarake dhe tregtare me Izraelin dhe të punojnë për të hequr embargon e vendosur ndaj Palestinës.
Deklarata bëri thirrje për ruajtjen e zgjidhjes me dy shtete, duke i nxitur vendet të njohin Palestinën dhe të bashkohen me Grupin e Parlamenteve në Mbështetje të Palestinës të themeluar në Stamboll nën udhëheqjen e parlamentit turk këtë prill.