Parlamenti i Ukrainës zgjati edhe për 90 ditë gjendjen e jashtëzakonshme

Parlamenti i Ukrainës sot zgjati afatin e gjendjes ushtarake në vend për 90 ditë të tjera deri më 3 shkurt 2026, transmeton Anadolu.
Vendimi përkatës u publikua nga shërbimi parlamentar për mediat.
“Në Ukrainë, periudha e gjendjes ushtarake zgjatet duke filluar nga 5 nëntori 2025, në orën 5:30 të mëngjesit për 90 ditë”, thuhet në deklaratë.
Zgjatja u miratua nga ligjvënësit ukrainas pas konsultimit me presidentin Volodymyr Zelenskyy.
Ligji ushtarak ka qenë në fuqi në Ukrainë që nga fillimi i konfliktit Moskë-Kiev më 24 shkurt 2022. Më 25 shkurt të të njëjtit vit, Zelenskyy nënshkroi dekretin që prezantonte mobilizimin e përgjithshëm. Që atëherë, gjendja ushtarake dhe rekrutimi janë zgjatur çdo 90 ditë.