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Parlamenti turk miraton ligjin për “Solidaritetin Kombëtar” në kuadër të procesit “Turqia pa terror”

Parlamenti turk miratoi Ligjin për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social, i përgatitur në kuadër të procesit “Turqia pa terror”, raporton Anadolu.

Legjislacioni u miratua pas rreth 12 orësh debatesh në parlament, me 468 deputetë që votuan pro, 88 kundër dhe 6 që abstenuan.

Ligji përcakton procedurat për pezullimin e hetimeve, ndjekjeve penale, dënimeve dhe procedurave përkatëse pasi autoritetet të përcaktojnë se organizatat terroriste PKK/KCK dhe grupet e lidhura me to kanë përfunduar aktivitetet e tyre dhe kanë dorëzuar armët.

Ligji mbulon vepra penale si anëtarësimi në grupin terrorist, ndihma ose promovimi i tij, si dhe krimet e kryera në kuadër të aktiviteteve të tij dhe veprat penale të financimit të terrorizmit në favor të tij.

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