Partia e Gjelbër në Britani miraton qëndrimin se “sionizmi është racizëm”

Partia e Gjelbër në Angli dhe Uells ka miratuar zyrtarisht një politikë që e cilëson “sionizmin si racizëm”, pasi shumica e anëtarëve votuan në favor të një mocioni në konferencën vjetore të partisë në Brighton.
Mocioni u miratua me 1,022 vota pro dhe 813 kundër. Ai kërkon që sionizmi të trajtohet si çdo formë tjetër e racizmit.
Partia e Gjelbër tha se qëndrimi i saj nuk duhet të barazohet me antisemitizmin dhe se kritika i drejtohet sionizmit si një projekt politik etnonacionalist, jo përkatësisë fetare apo etnike të njerëzve.
Partia rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen për të drejtat e palestinezëve, të drejtën e kthimit, fushatën BDS (bojkot, tërheqje investimesh dhe sanksione) dhe një embargo të plotë të armëve ndaj Izraelit.
Në vitin 2024, Partia e Gjelbër ishte partia e parë politike në Angli dhe Uells që votoi për ta cilësuar qeverinë izraelite si një “shtet aparteid”, duke iu referuar Konventës Ndërkombëtare për Aparteidin të vitit 1973 dhe Statutit të Romës të vitit 1998.
Mocioni i fundit, i titulluar “Sionizmi është racizëm”, u paraqit nga grupi Greens for Palestine. Në të thuhet se sionizmi, sipas përkufizimit të përdorur në mocion, privilegjon një grup etnik mbi bazën e nënshtrimit të grupeve të tjera. Mocioni thekson gjithashtu se “jo të gjithë hebrenjtë janë sionistë dhe jo të gjithë sionistët janë hebrenj”. /mesazhi