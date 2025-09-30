Partia gjermane e ekstremit të djathtë AfD kryeson në sondazhe ndërsa popullariteti i kancelarit Merz bie

Sipas një sondazhi të opinionit të publikuar së fundmi, partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka zgjeruar epërsinë e saj në tre pikë ndaj bllokut konservator CDU/CSU të kancelarit Friedrich Merz, transmeton Anadolu.
Sondazhi përfaqësues i Institutit Forsa e vlerësoi AfD-në e anti-emigracionit me 27 për qind, ndërsa Kristiandemokratët (CDU/CSU) në pushtet ranë një pikë përqindjeje në 24 për qind. Rezultatet i dhanë AfD-së epërsinë më të madhe të vlerësuar ndonjëherë ndaj bllokut konservator në nivel kombëtar.
Sondazhi tregon se mbështetja për partnerin e koalicionit të kancelarit Merz, Socialdemokratët (SPD), mbeti e pandryshuar në 13 për qind. Kjo do ta linte koalicionin qeverisës pa shumicë parlamentare nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin këtë muaj.
Të Gjelbrit ambientalistë fituan një pikë përqindjeje duke arritur në 12 për qind. Partia Socialiste e Majtë (11 për qind), populistët e majtë të BSW (4 për qind) dhe liberalët e FDP (3 për qind) ruajtën nivelin e javës së kaluar. Rreth 22 për qind e të anketuarve u deklaruan të pavendosur ose jo-votues.
Vlerësimet personale të miratimit për kancelarin Merz gjithashtu kanë rënë, përtej pozicionimit të partisë. Vetëm 26 për qind e të anketuarve shprehën kënaqësi me performancën e tij, një rënie prej dy pikësh nga vlerësimet e mëparshme. Midis mbështetësve të bllokut CDU/CSU, 64 për qind mbetën të kënaqur me kancelarin, ndërsa një shumicë dërrmuese prej 95 për qind e votuesve të AfD-së shprehën pakënaqësi me liderin konservator.
Kristiandemokratët e Merzit fituan zgjedhjet në shkurt me 28,5 për qind të votave, por nuk arritën të siguronin shumicë absolute në parlament. Pas javësh negociatash me SPD-në e qendrës së majtë, Merz arriti të mbyllte një marrëveshje koalicioni në prill.
Më 6 maj, parlamenti gjerman e zgjodhi atë si kancelarin e 10-të në një votim të raundit të dytë, duke i dhënë fund muajve të pasigurisë politike.