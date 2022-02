Partia Turke kundër martesave të gjinisë së njëjtë

Edhe partia Turke KDTP pjesë e Koalicionit të Qeverisë deklarohet kundër martesave të gjinisë së njëjtë.

Nesër në Kuvend do të diskutohet edhe neni që lejon martesat e të gjinisë së njëjt në Kodin l Civil, i cili është ndër pikat e rendit të ditës të seancës së zakonshme parlamentare që do të zhvillohet nesër (24.02.2022).

Qëndrimi i Partisë sonë lidhur me këtë nen do të jetë që ky nen të mos njihet ligjërisht me arsyetimin se është një opinion kundër vlerave të shenjta dhe fetare të shoqërisë sonë dhe nuk i përket vlerave, kulturës, traditave dhe zakoneve tona familjare.

Si parti, me respekt i deklarojmë opinionit publik se ligji për këtë çështje nuk do të mbështetet dhe deputetët tanë do ta votojnë kundër, thuhet në komunikatën e KDTP – së parti kjo e cila ka dy deputet në parlament dhe është pjesë e qeverisë Kurti raporton Rtv Besa.