Pas moshës 50 vjeçare plakja përshpejtohet: ja cilat organe preken të parat

Plakja nuk është një proces linear, i ngadaltë dhe i qëndrueshëm. Vitet që kalojnë nuk janë të gjitha njësoj dhe në jetën e një njeriu ekziston një moment që përbën një pikë ndarëse vendimtare. Sipas disa kërkimeve të ndryshme, rreth moshës 50 vjeç gjithçka ndryshon: procesi i plakjes përshpejtohet në mënyrë të pashmangshme dhe përkeqësimi i organeve dhe indeve bëhet një proces që nuk mund të ndalet.
Një studim i fundit i realizuar nga Akademia Kineze e Shkencave në Pekin dhe i publikuar në revistën shkencore Cell, ka konfirmuar atë që ishte vënë re edhe nga kërkime të tjera në vitet e fundit: midis moshës 45 dhe 55 vjeç fillon një fazë natyrore, e pakthyeshme, e rënies së funksionit të organeve dhe indeve.
Vitin e kaluar, Departamenti i Gjenetikës i Universitetit Stanford në Kaliforni kishte arritur në përfundime të ngjashme, duke identifikuar dy periudha kritike në të cilat ndodhin ndryshimet më të mëdha: 44 dhe 60 vjeç.
Në të kaluarën, ishin identifikuar tri kulme plakjeje në moshat 34, 60 dhe 78 vjeç, të lidhura me ndryshime të rëndësishme në lëkurë, muskuj dhe funksionin e veshkave. Ndryshojnë metodat e studimit, por jo rezultatet: plakja nuk ndodh në mënyrë të vazhdueshme dhe uniforme, por godet organet në mënyra të ndryshme.
Studimi i kryer në Kinë dhe i publikuar në Cell ka identifikuar moshën 50 vjeç si fazën e jetës në të cilën ndodh përkeqësimi më i shpejtë i disa organeve. Konkretisht, sipas kërkimit, disa organe degradohen më shpejt se të tjerët. Për realizimin e studimit, studiuesit analizuan mostra indi nga 76 persona të moshës nga 14 deri në 68 vjeç, të cilët kishin ndërruar jetë për shkak të dëmtimeve aksidentale në tru, duke ekzaminuar 8 sisteme të ndryshme trupore, nga ai imunitar e deri te sistemi tretës dhe vaskular.
Ky studim zbuloi gjithashtu se që në moshën 30 vjeç mund të vërehen ndryshimet e para në gjëndrat mbiveshkore, të cilat janë përgjegjëse për prodhimin e hormoneve si kortizoli. Duke përdorur teknologji të avancuar, studiuesit analizuan 48 proteina të lidhura me sëmundje të ndryshme.