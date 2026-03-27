Pas takimit të G7-ës, Gjermania i kërkon Iranit të angazhohet në negociata serioze me SHBA-në

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul

Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje që Irani të angazhohet në negociata serioze me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndihmuar në përfundimin e luftës dhe për të ndalur bllokimin e Ngushticës së Hormuzit, raporton Anadolu.

Duke folur para gazetarëve në Francë pas takimit me partnerët e G7-ës, ministri Johann Wadephul tha se konflikti po ka ndikim të madh në ekonominë globale dhe se përshkallëzimi i mëtejshëm duhet të shmanget.

“Ne të gjithë jemi dakord se regjimi iranian do të bënte mirë të hynte në negociata serioze me Shtetet e Bashkuara. Ka shenja fillestare që japin arsye për optimizëm se bisedime të tilla mund të zhvillohen”, tha ai.

I pyetur për takimin me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio, Wadephul tha se partnerët e G7-ës zhvilluan një takim “miqësor” dhe “konstruktiv” me diplomatin e lartë amerikan.

“Nuk ka absolutisht asnjë mosmarrëveshje”, tha ministri. “Nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë kërkesë nga Shtetet e Bashkuara — veçanërisht nga ana jonë — për të dhënë një kontribut ushtarak para përfundimit të armiqësive. Ne jemi aktivë në aspektin diplomatik dhe po koordinohemi ngushtë”, shtoi ai.

