Pashë një monitor G-Sync Pulsar dhe OLED-i ka tashmë një konkurrencë serioze

Nvidia nuk prezantoi karta të reja grafike në CES 2026, por prezantoi një çift teknologjish të reja të projektuara për t’i bërë lojërat tuaja të duken shumë më mirë: monitorët G-Sync Pulsar dhe teknologjinë DLSS 4.5. Është e vështirë t’i kapësh këto përmirësime nga salla e ekspozitës për shkak të mënyrës se si funksionojnë kamerat, por unë pata mundësinë t’i provoja secilën prej tyre në suitën e Nvidia-s dhe më besoni: me DLSS 4.5 dhe monitorët G-Sync Pulsar, duhet t’i shohësh për t’i besuar.
Çfarë duhet të dini për këto teknologji (Shtojcë informative):
G-Sync Pulsar: Kjo teknologji premton një qartësi lëvizjeje (motion clarity) që tejkalon edhe panelet më të shpejta OLED. Përmes një sistemi të quajtur “Rolling Scan”, ajo arrin një qartësi efektive prej mbi 1000Hz, duke eliminuar turbullirën e lëvizjes (blur) pa sakrifikuar sinkronizimin e kuadrove (VRR).
DLSS 4.5: Versioni i ri i inteligjencës artificiale të Nvidia prezanton modelin e gjeneratës së dytë “Transformer”. Risia kryesore është 6X Multi Frame Generation, e cila mund të kthejë 60 FPS në 360 FPS, duke mundësuar lojëra në 4K me 240Hz madje edhe me Path Tracing aktiv.
Disponueshmëria: Monitorët e parë me Pulsar (nga Asus, Acer dhe MSI) pritet të dalin në treg menjëherë, ndërsa DLSS 4.5 do të jetë i disponueshëm në aplikacionin e Nvidia rreth mesit të janarit 2026.