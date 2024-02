Pasi dëshmive nga dhjetëra vende, përfundon java e seancave publike në GJND mbi pushtimin e Palestinës nga Izraeli

Seancat dëgjimore publike në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për pushtimin e Palestinës nga Izraeli përfunduan sot pas një jave deklaratash gojore nga dhjetëra vende, përfshirë Türkiyen, dhe tri organizata ndërkombëtare, transmeton Anadolu.

“Seancat publike mbi kërkesën për një opinion këshillimor në lidhje me pasojat ligjore që dalin nga politikat dhe praktikat e Izraelit në Territorin Palestinez të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, përfunduan sot”, tha gjykata e lartë e OKB-së në një deklaratë.

Së bashku me Palestinën, 49 shtete të tjera, duke përfshirë Türkiyen, SHBA-në, Britaninë, Francën dhe Holandën, dhe tri organizata ndërkombëtare – Liga Arabe, Organizata e Bashkëpunimit Islam dhe Bashkimi Afrikan – paraqitën deklarata gojore në Hagë.

“Gjykata tani do të fillojë shqyrtimin e saj. Opinioni këshillues i Gjykatës do të jepet në një seancë publike, data e së cilës do të shpallet në kohën e duhur”, tha gjykata.

Seancat filluan të hënën e kaluar në Hagë pas kërkesës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për një opinion këshillues mbi pasojat ligjore që rrjedhin nga politikat dhe praktikat e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez, përfshirë Kudsin Lindor.

Afrika e Jugut ngriti një rast gjenocidi kundër Izraelit në gjykatën botërore në fund të dhjetorit dhe kërkoi masa urgjente për t’i dhënë fund gjakderdhjes në Gaza, ku rreth 30.000 palestinezë janë vrarë që nga 7 tetori.

Gjykata në janar urdhëroi Izraelin të marrë “të gjitha masat brenda fuqisë së tij” për të parandaluar aktet e gjenocidit në Gaza, por nuk urdhëroi një armëpushim.

Ajo gjithashtu urdhëroi Izraelin të marrë masa “të menjëhershme dhe efektive” për të mundësuar ofrimin e shërbimeve bazë të nevojshme urgjentisht dhe ndihmës humanitare në Rripin e Gazës.

Për herë të parë që nga themelimi i tij në vitin 1948, Izraeli po gjykohet para GJND-së, organit më të lartë gjyqësor në OKB, me akuzën e kryerjes së krimit të “gjenocidit” kundër palestinezëve në Gaza.