Pasi pini ujë të ftohtë, stomaku juaj punon 25% më ngadalë

Studimet tregojnë se pirja e ujit të ftohtë mund të ngadalësojë funksionimin e stomakut deri në 25%, pasi trupi duhet të shpenzojë më shumë energji për ta sjellë lëngun në temperaturën e tij natyrale.
Kur uji shumë i ftohtë arrin në stomak, ai shkakton ngushtim të enëve të gjakut dhe ulje të aktivitetit enzimatik, duke e bërë procesin e tretjes më të ngadaltë.
Për pasojë, ushqimi që konsumojmë qëndron më gjatë në stomak, duke krijuar ndjesi fryrjeje apo diskomforti.
Mjekët këshillojnë që uji të pihet në temperaturë ambienti ose pak i ngrohtë, sidomos gjatë ose menjëherë pas vakteve.
Kjo ndihmon në tretje më të mirë, qarkullim më efikas të gjakut dhe përthithje më të plotë të lëndëve ushqyese.
Filloni ditën me një gotë ujë në temperaturë dhome ndihmon metabolizmin, tretjen dhe mbron stomakun nga irritimi.