Pasojat që shkakton nëna ndikuese në personalitetin e fëmijëve

Çfarë do të thotë të jesh një nënë ndikuese dhe çfarë pasojash mund të ketë mbi fëmijët?

Zhvillimi emocional i fëmijëve është i lidhur ngushtë me marrëdhënien që ata kanë me njerëzit që kujdesen për to dhe natyrisht me nënat. Nëse kjo figurë është ndër njerëzit që konsiderohen të paefektshëm, problemet që të rinjtë do të zhvillojnë në procesin e tyre të rritjes janë të dukshme.

Atëherë si mund të definohen këto figura? Ato janë në thelb njerëz të paaftë për të menaxhuar, shprehur dhe çliruar emocionet e tyre dhe për këtë arsye duan. Ndoshta, siç e shpjegojnë psikologët, për një përvojë personale në të cilën edhe prindërit e tyre nuk ishin të aftë të shfaqnin dashuri, prandaj personi rritet me deficitet që për fat të keq do t’u kalojë fëmijëve të tij.

Ndër sjelljet tipike të një nëne ndikuese është mungesa fizike dhe konkrete në pothuajse të gjitha aspektet. Ato delegojnë gjithçka për të zëvendësuar figurën e tyre, duke mos marrë pjesë në jetën e fëmijëve. Ato nuk mund të transmetojnë dashuri, inkurajim, por as nuk luajnë rolin e udhërrëfyesit dhe drejtimit që duhet të luajë një prind. Ato vetëm dinë të kritikojnë, shkatërrojnë, dekurajojnë.

Së bashku me këto veçori karakteristike dhe tipike të figurës së përgjithshme ndikuese, ekziston dhe një tjetër. Kjo do të thotë se ato nuk mund t’i kuptojnë nevojat e personit tjetër, duke vendosur gjithmonë vetveten dhe në çdo rast, duke pretenduar se gjithçka rreth tyre është në rregullt dhe e përsosur. Një përzierje egoizmi dhe nevoje, shumë e vështirë për t’u kuptuar dhe mbështetur nga një fëmijë. Një qëndrim shumë i rrezikshëm, kur transmetohet tek fëmijët, ka të bëjë me aftësinë e këtyre njerëzve për të kuptuar dobësitë, veçanërisht ato që lidhen me marrëdhëniet emocionale dhe psikologjike.

Pra, të dëgjosh një nënë ndikuese t’i thotë fëmijës së saj “nëse nuk bëni atë që them unë ju do më bëni të ndihem shumë keq”, gjeneron tek fëmijën një ndjenjë faji, duke e vendosur atë në një gjendje të sikletshme emocionale ndaj figurës së dashur.

Këtë lojë delikate, nëna do ta përjetësojë me kalimin e kohës, në rindërtimin e sakrificave që ajo bën dhe ka bërë gjatë jetës së saj, duke gjeneruar vazhdimisht një borxh që një fëmijë, në rritje, do ta mbajë mbi shpatullat e tij si një gur të rëndë.

Karakteristikë tjetër, përveç atyre të theksuara tashmë, janë edhe krizat e shpeshta që shfaqen në një nivel psikik. Krizat e papritura, viktimizimi, duke e alternuar me shpërthime të papritura të hiperaktivizmit që nxjerrin në pah një mungesë totale të ekuilibrit. Kjo karakteristikë, megjithatë, është e nevojshme për një fëmijë në fazën e tij të rritjes dhe zbulimit të botës.

Një fëmijë që rritet me një nënë ndikuese do të ketë vetëbesim të ulët, çrregullime të sindromës së braktisjes, pamundësi për të shprehur emocionet, mos miratimi të gjinisë tjetër.

Pra, rrezikohet që të bëhet kopja e personit që e ka gjeneruar atë.