Passat me emër tjetër

Volkswagen ka publikuar fotografitë e para të interierit të sedanit të tij të ri, i cili në tregje të caktuara do të jetë i lidhur ngushtë me modelin Passat, por do të mbajë një emër tjetër.
Modeli i ri synon të vazhdojë traditën e sedanëve familjarë të markës gjermane, duke sjellë një kabinë më moderne, me më shumë teknologji dhe një dizajn të përshtatur me gjeneratën e re të automjeteve Volkswagen.
Në brendësi bien në sy ekranet e mëdha digjitale, kontrollet e modernizuara dhe një organizim më minimalist i kabinës.
Volkswagen ka investuar në një përvojë më të avancuar për shoferin dhe pasagjerët, me fokus te komoditeti dhe lidhshmëria.
Edhe pse emri Passat është zhdukur nga disa versione sedan, modeli vazhdon të mbetet një prej emrave më të njohur të Volkswagen.
Gjenerata e re e Passat është orientuar kryesisht drejt versionit karavan (Variant), ndërsa sedanët vazhdojnë të ofrohen në disa tregje.
Volkswagen pritet të zbulojë më shumë detaje për motorët, pajisjet dhe tregjet ku do të shitet modeli i ri në periudhën e ardhshme.