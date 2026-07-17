Audi do t’i japë fytyrën e saj të re modelit elektrik A4 në vitin 2028

Për momentin, Audi duhet të vëzhgojë nga anët ndërsa Mercedes C-Class dhe BMW i3 i ri elektrik do të garojnë në segmentin e limuzinave luksoze elektrike.
Ingolstadt planifikon të rikthehet në vitin 2028 kur më në fund do të sjellë përsëri A4.
I rishpikur si një automjet elektrik, emri i përdorur prej kohësh po ripërdoret për një automjet krejtësisht të ndryshëm që do të ketë pak të përbashkëta me A5, i cili zëvendësoi A4 me benzinë disa vjet më parë.
Para se të kthehet A4, Audi më në fund po ndan disa detaje paraprake rreth limuzinës elektrike të shumëpritur.
Drejtori Teknik (CTO) Rouven Mohr ka konfirmuar se do të jetë ndër modelet e para të prodhuara në masë që do të miratojnë gjuhën e re të dizajnit të prezantuar nga Koncepti C në vitin 2025.
Nuvolari do ta tejkalojë atë kur të fillojnë dërgesat në vitin 2027, por makina e nxjerrë nga Lamborghini Temerario është e kufizuar në vetëm 499 njësi.
Një version prodhimi i Konceptit C të paraqitur këtu pritet gjithashtu të mbërrijë përpara se të kthehet A4 në vitin 2028.
Ndërsa nuk do të jetë aq i kufizuar sa Nuvolari, ai do të jetë ende një produkt i veçantë, duke pasur parasysh se makina sportive elektrike targa e bazuar në Porsche Boxster/Cayman EV nuk pritet të shitet në numër të madh.
Limuzina ka të ngjarë të bëhet Audi i parë me katër dyer që mishëron filozofinë e dizajnit “përpiqemi për qartësi” të sjellë nga dy makinat me performancë të lartë.
Ashtu si pjesa e jashtme, Audi po ripërpunon brendësinë e tij pasi pranon se cilësia ka rënë vitet e fundit.
Koncepti C që kemi përmendur sjell një përmirësim të ndjeshëm në cilësinë e materialit në të gjithë kabinën, duke rikthyer më shumë kontrolle fizike.
Ai gjithashtu zbut ekstravagancën e xhamit që vazhdon të shqetësojë makinat moderne, jo vetëm ato që mbajnë Katër Unazat.
Në një intervistë me revistën australiane GoAuto, CTO i Audi konfirmoi gjithashtu një detaj tjetër kyç: platformën. A4 elektrik do të jetë ndër produktet e para të Grupit VW që do të mbështetet në Platformën e Sistemeve të Shkallëzueshme (SSP) për të cilën kompania ka folur prej vitesh.
Konglomerati gjerman i automobilave synon të ngrejë nivelin e tij në fushën e automjeteve elektrike duke zhvilluar një arkitekturë më të sofistikuar sesa platformat aktuale MEB dhe PPE.
Edhe pse deri më tani jemi përqendruar vetëm te limuzina, Rouven Mohr dëshiron që stili më praktik i karrocerisë karavan të vazhdojë në epokën elektrike të A4: “Nëse më pyet mua, pajtohem plotësisht që një Avant është pjesë e ADN-së së Audit. Audi e bëri, mendoj, station wagon-in të mrekullueshëm – duhet ta vazhdojmë këtë”. /Telegrafi/