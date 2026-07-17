Vala e të nxehtit në Itali, kërkesa për energji arrin pikun vjetor

Kërkesa për energji elektrike e Italisë ka arritur nivelin më të lartë të vitit pasi nxehtësia ekstreme rriti konsumin e energjisë në të gjithë vendin, njoftoi operatori i rrjetit “Terna”, transmeton Anadolu.
Të dhënat e cituara nga ANSA treguan se kërkesa e pikut për orë për energji elektrike arriti në 57.985 megavat (MW) ndërmjet orës 15:00 dhe 16:00 sipas kohës lokale të së mërkurës, duke shënuar nivelin më të lartë të regjistruar deri më tani në 2026.
Shifra, e cila mbetet e përkohshme dhe objekt rishikimi, ishte 4.6 për qind më e lartë se kërkesa e pikut e regjistruar në vitin 2025, kur konsumi i energjisë elektrike arriti në 55.450 MW.
“Terna” ia atribuoi rritjen valës së kohëve të fundit të nxehtësisë ekstreme, duke thënë se kërkesa për energji elektrike gjatë 36 orëve të fundit kishte arritur nivelin më të lartë të vitit.