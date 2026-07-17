OnePlus N6 vjen me bateri 8,000mAh

Ekziston një seri krejt e re telefonash inteligjentë OnePlus dhe India është tregu i parë që e merr atë.
Karakteristika dalluese e OnePlus N6 është bateria e tij masive 8,000mAh.
Ai mbështet karikimin me tela 45W SuperVOOC, si dhe karikimin me tela të kundërt 5W, kështu që mund ta përdorni N6 si një powerbank.
OnePlus gjithashtu ka përfshirë karikimin me bypass, kështu që N6 mund të tërheqë energji direkt në pllakën e tij amë pa e arritur kurrë baterinë.
Kjo ndihmon në mbajtjen e pajisjes të freskët gjatë detyrave intensive si lojërat. OnePlus me krenari pretendon se bateria e N6 është projektuar për t’i mbijetuar mbi 1,600 cikleve të karikimit dhe për të ruajtur mbi 80% të shëndetit të baterisë pas 7 vitesh përdorimi.
Pjesa tjetër e specifikimeve përfshin çipsetin Dimensity 6360 Max të MediaTek, i cili qëndron në krye së bashku me 4/6GB RAM dhe 128GB hapësirë ruajtjeje. Ekziston një vend për kartë microSD për zgjerimin e hapësirës së ruajtjes.
Pjesa e përparme dominohet nga një LCD IPS 6.8 inç me rezolucion HD+ dhe një shpejtësi rifreskimi 120Hz.
Paneli vlerësohet me shkëlqim lokal maksimal prej 1,200 nits dhe përmban një kamerë ballore 8MP të vendosur brenda një hapjeje me vrimë.
Pjesa e pasme ka një kamerë kryesore 50MP me aperturë f/1.8. Ana e softuerit mbulohet nga OxygenOS 16.0 bazuar në Android 16, me OnePlus që premton 2 përditësime kryesore të sistemit operativ dhe 3 vjet përditësime sigurie.
OnePlus N6 vjen në ngjyrat Fresh Mint dhe Midnight Green. Versioni bazë 4/128GB fillon nga 22,999 INR (243 dollarë/213 euro të konvertuara), ndërsa versioni 6/128GB kushton 24,999 INR.
Shitjet e hapura në Indi fillojnë më 4 korrik nga OnePlus India dhe Amazon India. /Telegrafi/